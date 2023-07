Mononcle Richard parle des pauvres aux petits lapins

Bonjour les petits lapins! C’est mononcle Richard!

Ça va? Vous vous êtes bien offusqués, ces derniers jours?

Si vous le voulez bien, mononcle Richard aimerait continuer sa leçon d’Histoire.

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un groupe de gens dont on parlait beaucoup quand j’étais jeune, mais qui sont maintenant totalement oubliés, entre autres, parce que vous persistez à vouloir les effacer: les pauvres.

On efface les pauvres!

Tout comme la théorie du genre est en train de remplacer les femmes par les drags, les trans et «les individus munis d’un utérus», le wokisme, chers petits lapins, a remplacé les pauvres par «les Noirs, les Autochtones, les gais et les trans».

Ce sont eux, maintenant, les figures chouchous de la gauche.

Avant, quand on voulait dénoncer la brutalité du système, on montrait un prolétaire, un ouvrier.

Aujourd’hui, on montre un membre d’une «minorité».

Quelle est la différence? Simple.

L’ouvrier n’avait pas de sexe, de race, de religion ou d’orientation sexuelle.

On se foutait de ce qu’il avait entre les cuisses, de ce qu’il faisait dans son lit ou devant quelle statue il s’agenouillait.

La seule chose qui importait était son statut social.

Tu bossais dans une usine pour un salaire de crève-faim et tu te faisais exploiter par ton patron?

Tu vivais dans un taudis ou un HLM?

Bingo, tu étais défendu par la gauche!

Ce n’était pas plus compliqué que ça!

Je sais que c’est difficile à croire, chers petits lapins, mais à l’époque, il y avait des pauvres blancs, francophones et hétérosexuels!

Oui, oui, je vous le jure!

Les hommes blancs hétéros n’étaient pas tous riches! Ils n’étaient pas tous considérés comme des salauds! Des méchants!

Et attendez, vous n’avez rien lu: il y avait même des pauvres qui étaient nés ici! Au Québec! Et qui avaient des ancêtres québécois!

C’est fou, non?

On n’avait pas besoin d’être immigré, noir, transgenre, musulman ou autochtone pour être défendu par la gauche, à l’époque!

Mais comme le chantait le petit Charles, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans (ou 30 ans, ou même 40 ans) ne peuvent pas connaître...

Le géant Beaupré

Avant, il existait quelque chose qui s’appelait «la lutte des classes».

Non, non, ce n’était pas des classes qui s’affrontaient à la télé, ça, c’était Génies en herbe ou Les héros du samedi!

Je parle ici de la lutte qui opposait les ouvriers et les patrons! Les pauvres et les riches! Ceux qui gagnaient leur vie en louant leur force de travail et ceux qui possédaient les moyens de production!

«L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes», écrivait Karl Marx.

Le pauvre Karl capoterait solide en regardant la société d’aujourd’hui!

Car la lutte des classes a été reléguée aux oubliettes de l’histoire! Comme le squelette du géant Beaupré!

Même la gauche se fout royalement de la lutte des classes, maintenant!

Il n’y a plus de prolétaires, d’ouvriers ou d’exploités. Il n’y a que des membres de minorités, c’est tout.

Vous, petits lapins, appelez ça «le progrès».

Moi, j’appelle ça une connerie.