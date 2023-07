Omnium Banque Nationale: les meilleures joueuses seront à Montréal

Ce sont 41 des 44 meilleures joueuses de tennis au monde qui seront présentes à Montréal pour l’Omnium Banque Nationale le mois prochain.

De ce nombre, on retrouve le «Big Three» du tennis féminin, dont la première joueuse mondiale, Iga Swiatek.

La seconde raquette, Aryna Sabalenka, qui a remporté les Internationaux d’Australie en janvier dernier, de même que la troisième, Elena Rybanika, qui a triomphé à Indian Wells et Rome, seront également de la partie.

On a également accordé des laissez-passer à Venus Williams et Caroline Wozniacki, de même qu’aux Canadiennes Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu et Rebecca Marino.

Top 20

«Je ne pouvais pas espérer mieux [que] d’avoir tout le top 20 et d’avoir Elina Svitolina, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines», se réjouit Valérie Tétreault, qui en sera à une première compétition comme directrice du tournoi après avoir succédé à Eugène Lapierre.

Selon l’ancienne joueuse, cette forte participation démontre l’intérêt qu’exerce Montréal sur le circuit.

«Le tournoi n’est pas encore obligatoire sur le circuit de la WTA alors il fallait vraiment que les joueuses fassent le choix de jouer à Montréal. Ça démontre à quel point les amateurs de tennis d’ici ont fait leur boulot parce qu’ils sont la principale raison [pour laquelle] les joueuses sont ici.

«C’est l’une des meilleures sinon la meilleure liste de joueuses que ce tournoi ait eue. On a onze gagnantes de Grands Chelems et cinq joueuses qui ont gagné le tournoi en sol canadien.»

Légende et retour

«Venus, c’est une légende. Elle a 43 ans. J’en ai 35 et je ne sais pas comment elle parvient à jouer à ce niveau. C’est probablement la dernière fois qu’on aura la chance de la voir ici», souligne Tétreault.

Quant à Wozniacki, elle effectue un retour au jeu trois ans après avoir annoncé sa retraite. La Danoise, jadis première au monde, a contacté Tétreault personnellement.

«En mars, j’ai reçu un message de Caroline sur WhatsApp qui voulait me parler. Elle m’a parlé d’un voyage familial à Tremblant et finalement, elle m’a dit qu’elle s’entraînait depuis quelques semaines et qu’elle se sentait bien et qu’elle songeait à revenir.

«Elle m’a demandé si elle pouvait avoir une place, elle voulait commencer sa préparation pour le US Open et elle ne sera pas à Cincinnati avant notre tournoi.»

Le retour de Wozniacki, qui est devenue mère deux fois pendant sa retraite, n’est pas sans rappeler celui d’Elina Svitolina. L’Ukrainienne s’est inclinée en demi-finale, jeudi matin, à Wimbledon.

«C’est inespéré de penser donner naissance à un enfant en octobre, de revenir en avril et d’être parmi les meilleures mondiales en juillet», souligne Tétreault.

Équité salariale

Il a également été question d’équité salariale lors du dévoilement de la liste des joueuses, jeudi.

Cette année, les joueuses vont toucher des bourses équivalant à 32% de celles accordées aux hommes lors de l’omnium canadien, soit autour de 2,7 M$ CA. Mais on a déjà annoncé l’équité salariale pour le tournoi de 2007.

«Pourquoi c’est aussi long? Parce que l’écart actuel est énorme, explique Tétreault.»

Un changement de format du tournoi viendra corriger les choses au cours des prochaines années.

«Ça va augmenter à 60% en 2025, au moment où notre tournoi passera à un tableau principal joué sur douze jours, ce qui nous permettra de générer plus de revenus.»

