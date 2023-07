On se fout encore trop de notre eau

Difficile de penser qu’on peut manquer d’eau au Québec. Surtout avec les inondations qu’on connaît depuis le début de l’année... mais c’est très possible de manquer d’eau potable.

Des nappes phréatiques asséchées ou contaminées. Des usines d’épuration qui flanchent sous la pression des forts débits ou par manque d'entretien. Des canalisations qui éclatent.

Notre réseau hydrique n’a pas été entretenu suffisamment et arrive bientôt en fin de vie.

En ce moment, à Montréal, 340 km de conduite sont en mauvais ou très mauvais état. Sans investissements majeurs, ce seront bientôt 1000 des 9000 km de conduites qui pourraient être à risque de bris.

On parle de centaines de millions d’investissements pour remettre le tout à niveau.

Et plus on attend, plus ça va nous coûter cher!

«Boire sa marde»

Au moins, un peu partout au Québec on peut encore boire l’eau du robinet, prendre notre douche, brosser nos dents et cuisiner sans avoir peur d’être malade.

Ce ne sont pas tous les citoyens qui ont cette chance.

Le documentaire La course à l'or bleu qui sera diffusé sur Vrai le 18 juillet nous amène à Saint-Georges-de-Clarenceville où une centaine de maisons n’ont plus accès à l’eau potable.

«Une ingénieure [a dit aux gens du ministère]: réalisez-vous que ce monde-là boivent leur marde», raconte le maire Serge Beaudoin.

Un système d’aqueduc digne de ce nom coûterait environ 18 millions $. Le coût était estimé à 13,5 millions en 2021. À 9 millions en 2012.

Pour 158 maisons, c’est trop cher, dit le maire alors que le budget de la Ville est de 2,6 millions $.

Des communautés autochtones vivent aussi depuis des années avec ce manque d’eau potable. Une réalité qui ne semble pas alarmer les gouvernements outre mesure.

Accentués par la crise climatique

Les problèmes d’accès à l’eau sont aussi accentués par la crise climatique. Des États américains comme la Californie, l’Arizona et le Nevada craignent de manquer d’eau. Des grandes métropoles ont aussi vécu et vont vivre des problèmes d’eau.

Selon les Nations Unies, «la pénurie d'eau touche actuellement près de 700 millions de personnes dans 43 pays». D’ici deux ans, «1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou régions touchés par une pénurie d'eau complète».

Pas surprenant que plusieurs voient l’eau comme le pétrole du prochain siècle.

Nager dans le déni

Au Québec, on a peut-être l’impression de nager dans l’abondance. Mais l’eau, ce n'est pas une ressource inépuisable.

Il serait temps de se réveiller.

Qui a accès à l’eau?

Qui va protéger notre eau?

Peut-on garantir un apport en eau potable durable pour tous les citoyens, peu importe leur revenu ou leur origine?

Qui va payer?

«On est bons pour être insouciants économiquement, dit l’expert en marchés financiers Simon Brière dans le documentaire La course à l'or bleu. On est en fin de 3e période en ce moment.»

Le temps joue contre nous.