Festival d’été: annulation crève-cœur du spectacle des Cowboys Fringants

Scénario crève-cœur sur les plaines d’Abraham: malgré les vaillants efforts du Festival d’été, le spectacle des Cowboys Fringants, pourtant devancé à 19h30, a été annulé par crainte d’un orage violent.

L’annonce a été faite quelques minutes seulement avant le début du concert, après une performance écourtée de Robert Charlebois.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« Les prévisions indiquent que les conditions se dégradent plus rapidement que prévu », a indiqué le FEQ, sur les réseaux sociaux, en ordonnant l'évacuation de tous ses sites.

Les membres du groupe sont tout de même montés sur scène afin de s’adresser à leurs admirateurs. « Ce n’est pas notre décision, on s’excuse, on va essayer de vous en faire une vite », a dit Karl Tremblay, qui combat actuellement un cancer de la prostate.

Le public qui ne voulait pas partir et les Cowboys ont alors entonné ensemble un petit bout de Sur mon épaule, a capella, mais les annonces enregistrées d’évacuation ont coupé leur élan. Tout le monde a dû rentrer à la maison, la mort dans l’âme.

Then this happened and no LES COWBOYS FRINGANTS tonight at #FEQ Rather disappointed pic.twitter.com/0BHCmV7awj — Hlynur Gudjonsson (@HlynurGudjons) July 14, 2023

C’est la deuxième fois en trois jours que dame Nature impose sa loi au FEQ. Mardi soir, un autre orage a mis un terme à la soirée hip-hop avant l’arrivée de la rappeuse GloRilla.

Remaniement

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. À 17h, les organisateurs avaient annoncé l’annulation pure et simple de la prestation de Sara Dufour à 19h et replacé le concert de Robert Charlebois à 18h30.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Tout cela afin de permettre aux Cowboys d’éviter les intempéries et jouer leur spectacle en entier.

« Considérant qu’un système important est attendu autour de 21h30 et tout le beau monde en ville, on a travaillé avec les équipes pour remanier l’horaire », a expliqué la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

Charlebois en coup de vent

Seul à pouvoir chanter, Robert Charlebois n’a finalement pu interpréter que sept des 15 chansons qu’il avait prévues pour ses admirateurs, en début de soirée.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le vent soufflait fort quand Charlebois, en blanc des pieds au cou, est arrivé sur la scène, mais ça en aurait pris plus que ça pour le déstabiliser. « Bonsoir mes amis. La vie, ça se passe pas toujours comme on pense. Ça s’en vient vers nous, alors on m’a demandé de commencer plus tôt », a-t-il dit avant d’amorcer sa prestation avec une chanson qu’on ne voulait pas prémonitoire, Le manque de confiance en soi.

Robert Charlebois en action sur les Plaines: « On n’est ps fait en chocolat, on est capables d’en prendre jusqu’à un certain point. Si c’est trop dangereux, on arrêtera. » #FEQ #JDQ pic.twitter.com/ie0arYEmKz — Cédric Bélanger (@CedricBelanger) July 13, 2023

« On va manquer notre coup. The shit will hit the fan », chantait Robert Charlebois, pendant que sa tignasse frisée était balayée par le vent.

« On ne manquera pas notre coup », a vite rectifié l’icône québécoise, blagueur et en grande forme, avant de se mettre à déballer ses succès.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Évidemment, Les ailes d’un ange est arrivée rapidement. «Si vous ne la connaissez pas, vous êtes né en banlieue de... Moscou. »

Pas de souci, tous les festivaliers qui étaient arrivés sur le site ont crié tous les « Québec » requis par la chanson avec le vieux lion.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Bousculé par le temps, des pièces prévues au programme ont été mises de côté, mais on a quand même entendu Ent' 2 joints. Les inoubliables California et Lindberg ont été de super prétextes à une agréable apparition surprise de Louise Forestier.

Malheureusement, après seulement sept chansons, il a fallu se dire au revoir. « À bientôt si Dieu le veut. À plus tard, si possible », a dit Charlebois en se poussant en coulisses.

Quelques minutes plus tard, tous les festivaliers ont dû l'imiter à contrecoeur.

Des concerts annulés ou stoppés au FEQ à cause des orages

11 juillet 2023: Soirée hip-hop avec GloRilla (site évacué pendant la prestation de Bbno$ en première partie)

14 juillet 2022 : Luis Fonsi (site évacué avant le début du concert)

13 juillet 2019 : Imagine Dragons (concert arrêté après deux chansons)

11 juillet 2015 : Foo Fighters (concert stoppé après qutre chansons)

10 juillet 2013 : Rush (concert arrêté à quelques chansons de la fin)

15 juillet 2012 : Vincent Vallières (concert interrompu après une heure de musique)