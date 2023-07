Une personne blessée après la tornade dans le secteur de Barrhaven, à Ottawa

Une tornade a fait un blessé, endommagé une centaine de maisons et donné toute une frousse à de nombreuses familles d’un quartier d’Ottawa hier en début d’après-midi.

«Ça a duré de 10 à 20 secondes, explique Zoya Tariq, une mère de trois enfants. J’ai senti une sorte de pression, et notre maison s’est mise à trembler. Je pensais qu’elle allait décoller de terre. C’était vraiment une drôle de sensation.»

Lourds dégâts

Un porte-parole d’Environnement Canada, Simon Legault, a confirmé qu’une tornade avait touché terre dans le quartier de Barrhaven, dans le sud-ouest d’Ottawa, un peu avant 13h.

La force des vents et la trajectoire de la tornade restent à être déterminées, mais M. Legault estime que les vents ont «probablement dépassé les 100 km/h».

La force des vents a arraché des toitures, fait éclater des fenêtres, soulevé des BBQ, des meubles de jardin, froissé des portes de garage et abîmé des voitures.

«On pense que 125 maisons ont été endommagées, a soutenu le directeur général des Services de protection et d’urgence d’Ottawa, Kim Ayotte. Heureusement, seulement une personne a subi des blessures mineures.»

Lors du passage du Journal, les habitants du quartier prenaient la mesure des dégâts et étaient à l’ouvrage pour ramasser les débris dans un esprit d’entraide.

Frousse

La maison toute neuve de Zoya Tariq a été l’une des plus endommagées. Une partie de la toiture ayant été arrachée, la pluie continuait de s’infiltrer au deuxième étage.

«Il y a de l’eau qui coule dans toutes les chambres, se désole-t-elle. Nos tapis et nos lits sont foutus. Mon mari et moi-même travaillons de la maison, et avec trois enfants, ce n’est déjà pas facile.»

«Nos vélos sont partis, nos chaises de patio et notre BBQ aussi, je n’ai aucune idée où ils sont rendus», énumère-t-elle.

Maria Maranhao a eu plus de chance, car sa maison n’a pas subi de dégâts importants.

Elle et son bébé d’un an et demi, toutefois, étaient encore sous le choc.

«Il a commencé à pleuvoir très fort et juste après, j’ai vu par la fenêtre des choses qui volaient dans les airs. Je me suis tout de suite réfugiée au sous-sol. Mon bébé tremblait dans mes bras. J’ai l’impression qu’il n’est pas encore remis de ses émotions.»

Quoi faire en cas de tornade?

• Entrez dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs, comme un sous-sol, une salle de bain, une cage d’escalier ou un garde-robe intérieur.

• Si vous vous trouvez dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide quand cela est possible.

• En dernier ressort, couchez-vous sur le sol dans un endroit bas et protégez votre tête des objets projetés.