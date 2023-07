Placements sur Meta: les libéraux «parlent des deux côtés de la bouche», dit le Bloc

Le bloquiste Martin Champoux espère que les libéraux et les néodémocrates «prennent conscience du non-sens» de continuer à acheter des publicités sur Facebook et Instagram pour leur parti tout en appuyant la même démarche au niveau du gouvernement.

«Le parti politique est en charge du gouvernement, alors si c’est bon pour le gouvernement [...] la moindre des choses, c’est qu’on ne parle pas des deux côtés de la bouche et que les bottines suivent les babines», a lancé M. Champoux, porte-parole au Patrimoine.

L'Assemblée nationale prend acte

À l’Assemblée nationale du Québec, tous les partis ont surfé sur la vague qui a emporté des sociétés d’État, des villes et autres institutions québécoises en annonçant le boycottage des placements publicitaires sur les plateformes de Meta.

Le Bloc Québécois est le seul parti à avoir fait de même au niveau fédéral dès la fin juin, soit quelques jours avant l’annonce du boycottage par Ottawa.

Dans un courriel laconique, le Parti libéral du Canada (PLC) a confirmé une fois de plus, sans explications, que le parti et son chef Justin Trudeau continueraient «d’annoncer sur les plateformes de Meta».

Au NPD, le directeur des communications assure que le parti «a communiqué avec la population sur ces plateformes» tout en «[surveillant] la situation dans l'espoir que la suspension des publicités par le gouvernement incitera les géants du web à respecter la loi et à payer leur juste part».

«Je trouve que ça enlève un peu de sérieux à leur engagement, laisse tomber Martin Champoux. S’ils décident qu’il en est autrement, ça en dit long sur leurs valeurs.»

Les médias locaux favorisés

Selon lui, les autres partis «ne veulent pas perdre leur visibilité» en cessant les pubs sur Facebook et Instagram, là où se concentre aujourd’hui la grande majorité de la population. «Ils veulent rester présents et continuer à rejoindre le monde le plus possible.»

Le député de Drummond souligne qu’«il y a d’autres moyens de rejoindre le monde». Le Bloc Québécois optera désormais pour réinvestir l’argent dans les médias locaux et régionaux.

«Il faut qu’on dise aux gens que l’information est aussi accessible qu’elle l’était, c’est juste qu’elle ne nous est pas livrée en pleine face quand on ouvre notre page Facebook», remarque-t-il.