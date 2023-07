Qu’on laisse Xavier Dolan tranquille!

De Michel Tremblay à Maka Kotto à l’autrice donneuse de leçon du Cégep du Vieux Montréal, Claire Briffault, une bonne douzaine d’auteurs et de commentateurs se sont penchés sur le sort de Xavier Dolan.

Une avalanche de recommandations lui est tombée dessus. Un peu plus, on lui conseillait les antidépresseurs, la cure de yoga, les eaux thermales, la méditation transcendantale ou un séjour spirituel dans un ashram en Inde. Tout ça pour une entrevue que le cinéaste québécois a donnée à la presse espagnole, au début de juillet. Il y annonçait sa retraite du cinéma, entrouvrant néanmoins une porte sur la télévision.

Dolan, on ne peut pas en douter, est un surdoué du cinéma. Un prodige même. Que ses films soient très réussis comme J’ai tué ma mère, Laurence Anyways, Tom à la ferme, Mommy et Juste la fin du monde ou moins bien ficelés comme The Death and Life of John F. Donovan, Matthias et Maxime et sa série de télévision La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, aucune œuvre de Dolan ne laisse indifférent. Son cinéma est inventif et brise toutes les règles établies. Sa direction d’acteur est sensible et intelligente. Ses ellipses sont brillantes et ses montages sont savants. Son oreille pour la musique est inégalée.

Une carrière bien remplie

À tout juste 34 ans, Xavier Dolan a réalisé huit longs métrages, une série de télévision en cinq épisodes, quelques clips notoires comme ceux de la chanteuse Adele. Il a joué dans 22 films, sans compter ses interprétations remarquables en doublage. Pour n’importe quelle personne, quel que soit son âge, il s’agirait d’une carrière bien remplie. Xavier n’a que 34 ans. Mais s’il avait donné tout ce qu’il avait à donner comme créateur?

Xavier Dolan serait loin d’être le premier à abandonner à cet âge son travail de création, à avoir épuisé ses ressources dramatiques. Je pense à mon regretté ami Marcel Dubé qui, à 30 ans, avait écrit le meilleur de son œuvre. À René-Daniel Dubois qui a quitté l’écriture dramatique lorsqu’il avait 35 ans. Émile Nelligan avait tout dit à 20 ans. Je pourrais aussi parler de la très douée Nelly Arcan ou de la prodigieuse dramaturge britannique Sarah Kane, mais ne présumons pas de ce qu’elles auraient accompli si elles n’avaient pas mis fin prématurément à leurs jours.

La littérature française regorge d’auteurs prodiges qui ont rangé leur plume lorsqu’ils étaient dans leur prime jeunesse. Pensons à Arthur Rimbaud, à Raymond Radiguet, à Françoise Sagan et à Antonin Artaud.

Un excellent acteur

La romancière Harper Lee avait 34 ans lorsqu’on a publié son chef-d’œuvre To Kill a Mockingbird qui lui a valu un prix Pulitzer et qui est devenu un grand classique de la littérature et du cinéma américain. Madame Lee n’a rien fait par la suite.

En 2009, Quentin Tarantino, un autre prodige du cinéma, avait 46 ans quand il a annoncé qu’il prendrait sa retraite après son dixième film. Once Upon a Time in Hollywood, son dernier film (10e), est sorti en 2019 et Tarantino n’a toujours pas dit adieu au cinéma. Bien au contraire! Il se pourrait que Xavier Dolan revienne au cinéma, un jour. Je le souhaite, mais les appels pathétiques que certains lui lancent aujourd’hui n’y seront pour rien.

D’ici là, j’aurai toujours le plus grand plaisir à retrouver Xavier Dolan comme acteur.