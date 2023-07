Robert F. Kennedy Jr.: un intrus dans la course contre Biden qui fait l’affaire de Trump

Le fils de l’icône de la gauche démocrate des années 1960 est un embarras pour sa famille, et les démocrates auront avantage à le tenir à l’écart.

Dans les sondages sur la course à l’investiture pour 2024, Robert F. Kennedy Jr. est second derrière Joe Biden, avec l’appui d’environ un démocrate sur six.

À première vue, l’idée de rallumer la flamme de la dynastie Kennedy semble attrayante mais, dans le cas de ce conspirationniste notoire, il n’en est rien.

Non seulement il n’a aucune chance, mais il risque d’aider Donald Trump. Le Parti démocrate n’a aucun intérêt à fournir une tribune à ses élucubrations.

Conspirationniste notoire

Cet avocat de 69 ans s’est fait connaître en poursuivant des entreprises au nom de groupes environnementalistes. Il est notamment venu au Québec manifester contre le développement de la baie James. Ancien héroïnomane, il fait paraître Biden comme un pimpant jeune premier.

Il défend depuis longtemps la thèse – réfutée par les scientifiques sérieux – selon laquelle les vaccins causent l’autisme. En tant que père d’un adulte autiste, je connais bien ce débat, et les faussetés véhiculées par de tels charlatans ont fait un tort énorme.

Il est revenu à la surface pendant la pandémie en épousant les théories les plus saugrenues sur le virus, les vaccins et les mesures sanitaires. On s’en serait passé.

Le choix des trumpistes

RFK Jr. est encensé par l’ex-stratège de Trump et architecte du courant populiste autoritaire Steve Bannon, qui a longtemps promu ses théories loufoques dans les médias de la droite fêlée.

Comme Trump, RFK Jr. prône l’arrestation du responsable des politiques sanitaires pendant la pandémie, Anthony Fauci.

Il est aussi parmi les critiques les plus stridents de la politique d’appui à l’Ukraine. Son discours sur ce sujet emprunte généreusement à celui de Vladimir Poutine, qui jette le blâme sur l’OTAN et l’impérialisme américain.

Qu’il creuse son propre trou

Comment expliquer qu’il recueille une part non négligeable des intentions de vote des démocrates? Son nom de famille y est pour quelque chose, mais il y a aussi la déception d’une partie de l’électorat démocrate, qui aurait souhaité que Joe Biden cède sa place à un plus jeune. Ce jeune sauveur n’est pas venu et ce ne sera sûrement pas JFK Jr.

Certains démocrates reprochent à Joe Biden de refuser de débattre avec son principal opposant. Si ses idées sont mauvaises, disent-ils, que Biden les déboulonne lui-même. Biden a toutefois raison de ne pas partager la scène avec ce trouble-fête.

D’abord, aucun président en titre n’a jamais accepté de débattre pendant les primaires. Par exemple, Jimmy Carter avait refusé de confronter l’autre oncle de RFK Jr., Ted Kennedy, même s’il avait des idées sérieuses. Ensuite, débattre avec des conspirationnistes, c’est comme essayer de clouer du jello au mur. C’est inutile et ça légitimise leurs théories bidon. Mieux vaut laisser RFK Jr. s’enterrer lui-même.

Kennedy et d’autres candidats du même acabit, comme l’ineffable Cornell West, ne peuvent que diviser l’opposition à Donald Trump, au grand plaisir de Vladimir Poutine.