«Si le circuit LIV était le dernier endroit sur Terre», Rory McIlroy choisirait la retraite

Ayant la PGA tatouée sur le cœur depuis fort longtemps, Rory McIlroy tente de rester le plus loin possible du circuit LIV. En fait, s’il ne restait plus que cette ligue pour jouer au golf de façon compétitive, le Nord-Irlandais préférerait regarder ailleurs.

«Si le circuit LIV était le dernier endroit sur Terre où jouer au golf, je prendrais ma retraite. C’est comme ça que je me sens», a-t-il déclaré au Golf Magazine, jeudi.

«Je jouerais les [tournois] majeurs. Ça m’irait», a ajouté le numéro 3 mondial.

Maintenant que les opérations de la PGA et du circuit financé par l’argent saoudien ont été fusionnées, de nouvelles propositions ont émané quant au futur de ce conglomérat. Tiger Woods et McIlroy se seraient fait proposer de mener des équipes de la LIV.

Le golfeur de 34 ans, qui semble détester plus que tout cet ancien compétiteur, a rapidement rejeté du revers de la main le fait de posséder ou de jouer pour la ligue aux 54 trous.

«Je déteste toujours la LIV. Je déteste la LIV. J’espère qu’elle s’en ira», avait dit McIlroy il y a un mois, à l’annonce de la fusion.

Le vainqueur de quatre tournois majeurs a expliqué par le passé être en désaccord avec le modèle de financement de la LIV, qui provient du fonds d’investissement public de l’Arabie saoudite. Ses dirigeants ont offert de colossales sommes d’argent pour attirer des athlètes comme Phil Mickelson, Dustin Johnson et Brooks Koepka.