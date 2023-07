Société distincte: un drame familial qui se complexifie

Marc (Antoine Pilon) ne s’est jamais remis de la disparition inexpliquée de son jeune frère Gabriel. Quinze ans plus tard, l’adulescent passionné d’ufologie, qui vit chez sa mère Micheline (Maude Guérin), croit toujours que son cadet a été enlevé par des extraterrestres.

Or, le retour dans sa vie de son ami d’enfance Julien (Robert Naylor) et la réception d’une lettre qui pourrait expliquer la disparition du garçon de 8 ans redonnent du souffle à la quête de Marc pour comprendre ce qui s’est réellement passé. Telle est la trame de fond du drame familial Société distincte, une nouvelle série de Club illico, qui est actuellement en tournage à Laval.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Marc a été profondément traumatisé par la disparition de son petit frère. Pour trouver un sens à tout ça, il s’est trouvé une explication avec les extraterrestres après avoir trouvé un [cercle de céréales] proche du lieu de la disparition. Il vit un deuil inachevé et son traumatisme l’a figé dans le temps», a dit Antoine Pilon, qui prend plaisir à explorer ce personnage «complexe» et «extrêmement vulnérable», la série écrite et réalisée par Benoit Lach naviguant entre ce qui est le fruit de l’imagination de Marc et la réalité, à travers une quête appelée à se complexifier, en ajoutant à sa recette des éléments de science-fiction et de thriller.

Il faut aussi souligner que Marc et sa mère ont une dynamique malsaine et se sentent coupables de ce qui est arrivé au plus jeune de la famille.

«On tombe dans des avenues de possibilités qui font l’affaire de Marc et dans lesquelles il décide de s’enfoncer de plus en plus. Ça va venir confirmer son obsession et il va lui arriver des choses extraordinaires», a ajouté Antoine Pilon, faisant notamment référence à Simone (Hélène Florent), une femme mystérieuse à la tête d’une bande avec son bras droit, Vik (Rémi Goulet). Tous deux croiseront la route de Marc et Julien.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«Notre arrivée va changer la quête de Marc, mais je ne peux pas trop en dire. C’est un niveau le fun à trouver, mystérieux, c’est concret, mais en même temps on est ailleurs», a dit Hélène Florent, qu’on a transformée avec une perruque poivre et sel. La comédienne en était à son deuxième jour de tournage quand nous l’avons croisée, si bien qu’elle s’apprêtait à tourner ses premières scènes avec Antoine Pilon et Robert Naylor.

«Notre bande apportera certaines réponses à tout ce mystère, qui est prenant, a indiqué de son côté Rémi Goulet. Mon personnage est un écorché. Il n’a pas eu une enfance facile et il est lui aussi à la recherche de quelque chose», a dit le comédien, qui campera Gilles Villeneuve au cinéma.

À son retour dans son patelin d’enfance, Julien, qui est enseignant, réalise comment son ami Marc a été marqué par la disparition de son jeune frère. «Ça lui fait de la peine de le voir comme ça, mais ça le sort de son quotidien. Julien embarque dans la quête de Marc, il veut l’aider», a dit son interprète Robert Naylor, qui arbore une chevelure rousse dans Société distincte. On le verra aussi dans la deuxième saison de la quotidienne Indéfendable.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Quant à Juliette Gosselin, elle incarne l’urgentologue Anne-Marie, l’amoureuse de Julien. «Anne-Marie est très en contrôle, mais elle va avoir de la difficulté avec le fait que son chum renoue avec son ami d’enfance, qui débarque avec son bagage personnel», a raconté Juliette, qui réalisera cet été des épisodes de la deuxième saison de Chef Oli vire champêtre, à Télé-Québec.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Les 10 épisodes de la première saison – trois saisons sont prévues – mettront aussi en vedette le chanteur Bruno Pelletier, qui a déjà joué dans Omertà, ainsi que les comédiens Clara Bernardo, Antoine Desrochers, Luc Guérin, Kevin Houle, Dominique Laniel, Mohammed Marouazi, Luc Picard, Monique Spaziani et Pascal Tshilambo.

Produite par Blachfilms, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Société distincte sera disponible sur Club illico en 2024.