Un Américain représentera la Caisse chez Alstom

La Caisse de dépôt a choisi un Américain à l’emploi de la controversée firme McKinsey pour la représenter au conseil d’administration d’Alstom.

Conseiller principal chez McKinsey depuis mai 2022, Jay Walder a succédé à Serge Godin au conseil du constructeur de matériel roulant français.

M. Godin, qui est président exécutif du conseil du géant québécois de l’informatique CGI, représentait la Caisse chez Alstom depuis l’automne 2020. Il a démissionné en novembre dernier.

«Il a quitté de sa propre initiative», a indiqué au Journal une porte-parole de la Caisse, Kate Monfette.

Avec Alimentation Couche-Tard, Apple, Microsoft, WSP Global, le Canadien National et Intact, Alstom est l’un des plus importants placements de la Caisse dans une entreprise cotée en Bourse.

La Caisse a accru sa participation dans Alstom au début de 2021 pour aider cette dernière à acquérir Bombardier Transport au coût de 8,4 milliards $ US.

Grosse perte sur papier

Effectué au coût d’environ 4,5 milliards $, le placement de la Caisse vaut aujourd’hui 2,6 milliards $, soit une dégringolade de plus de 40 %.

«M. Walder est un expert dans le domaine ferroviaire qui a couvert plusieurs des grands marchés où Alstom identifie des opportunités de croissance, a précisé Mme Monfette. Les membres du conseil d’administration ainsi que les dirigeants d’Alstom ont accueilli très favorablement sa candidature, reconnaissant son importante contribution comme dirigeant de réseaux de transport collectif à New York, Hong Kong et Boston.»

L’autre représentante de la Caisse au conseil d’Alstom est Kim Thomassin, qui est responsable du Québec au sein de la haute direction de l’institution.