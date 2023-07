Un legs pour le centenaire

Photo fournie par Renaude Grégoire

J’ai eu le plaisir d’animer, samedi dernier au club de Lévis, le banquet du centenaire du club lévisien fondé officiellement le 8 juillet 1923 lors d’une assemblée spéciale à la Salle des Chevaliers de Colomb de Lévis. L’objectif premier du comité du centenaire du club de Lévis, présidé par Denis Joli-Coeur, était de pouvoir offrir aux membres du club un legs, une réalisation qui serait appréciée de tous et toutes. Ce legs est le triple agrandissement du vert de pratique qui est passé de 3000 à environ 9000 pi carrés, et ce, grâce à l’appui financier substantiel de la part de la Ville de Lévis. Une plaque commémorative permanente fut d’ailleurs dévoilée afin de rappeler cette excellente collaboration. Sur la photo, dans l’ordre habituel, lors de la coupure du ruban marquant l’inauguration officielle du nouveau vert de pratique : Guillaume Marcotte, surintendant du club ; Brigitte Cazes, présidente d’honneur du centenaire du club ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis et Denis Joli-Coeur, président du comité organisateur du centenaire.

Le club des « ex » !

Photo fournie par Renaude Grégoire

En 100 ans d’histoire, plusieurs hommes se sont évidemment succédé à la présidence des conseils d’administration du club de golf de Lévis. De Hugh E. Weyman, concepteur du premier neuf trous de Lévis et la famille Breaky dont deux de ses membres faisaient partie des fondateurs, à Jean-Claude Arbour, président actuel du club, ces présidents des « CA » ont façonné le club au fil des ans avec des décisions pour le bien-être des membres. Le banquet du centenaire fut l’occasion d’en réunir quelques-uns, présents lors du banquet du centenaire, pour une photo de groupe. Assis à l’avant, de gauche à droite : Raymond-Marie Guay et Rénald Boucher. Debout, à l’arrière, de gauche à droite : André Matte, Jean-Claude Arbour, président actuel ; Marc Racicot, Denis-Joli-Coeur, Michel Aubé, Clément Boucher et Hugues Labrecque.

Une programmation chargée

Photo tirée de la page Facebook du club

Outre le tournoi d’ouverture officielle des fêtes du centenaire, tenu le 27 mai dernier (photo), le Tournoi Québec Célébrités au profit de la Fondation Maurice Tanguay, le 5 juillet dernier et le banquet du centenaire samedi dernier, le comité organisateur du centenaire du club de golf de Lévis a aussi prévu un Tournoi mixte, en costume d’époque, le samedi 29 juillet avec des compétitions de frappeurs longue distance et un Tournoi « Vegas » du centenaire, le 16 septembre, qui devrait se conclure en soirée avec de grands feux d’artifice.

En visite au Saguenay

Photo fournie par Plan de match

Michel Laplante, des Capitales de Québec, à gauche, et Gaétan Royer, à droite, de Cobalt Investissements, ont récemment découvert le parcours du club de golf Chicoutimi à l’invitation de Claude Lussier, président de Plan de match communication. Ils ont été reçus à leur arrivée par le directeur général, Carl Bouchard, au centre sur la photo. Laplante et Royer ont été vivement impressionnés par la qualité du parcours. Royer s’est même permis de clore sa ronde avec un aigle sur le 18e trou, une normale 5.

