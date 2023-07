Un Montréalais qui a étranglé et battu son ex-conjointe espérait s’en sortir sans casier pour voyager

Un Montréalais qui espérait obtenir une absolution après un épisode de violence conjugale afin de pouvoir continuer à voyager devra plutôt passer 90 jours en prison afin de réfléchir à ses actes, lui qui blâme toujours son ex-conjointe pour la soirée où il l’a étranglée et battue parce qu’il la croyait infidèle.

«Le délinquant a exprimé ses regrets, mais pas de l’empathie pour la victime. Il semble plus préoccupé par les conséquences possibles d’un casier judiciaire sur sa vie à lui que par les conséquences subies par la victime», s’est inquiété le juge Randall Richmond, de la cour municipale de Montréal.

Selon le magistrat, «accorder une absolution dans les circonstances particulières de ce cas-ci lancerait le mauvais message et banaliserait les gestes» d’Ibrahim Khalil Sid, qui a plaidé coupable de voies de fait, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles et de méfait.

L’homme de 29 ans, qui est chargé de laboratoire à l’École de technologies supérieures (ÉTS) de Montréal, était convaincu que son ex-conjointe, avec qui il a formé un couple pendant un an, le trompait.

Le 18 mars 2022, alors qu’ils venaient de passer la soirée au Vieux-Port de Montréal, les deux ont commencé à se chicaner au domicile de l’accusé parce qu’il insistait pour voir ses messages sur Instagram.

Il l’empêche de partir

Sid est alors devenu très violent envers la femme, l’empêchant de quitter l’appartement, buvant de l’eau et lui crachant dessus tout en l’insultant.

« [La victime] se dirige vers la porte de sortie alors qu’il la pousse, lui fait des “jambettes” et lui donne des claques. Il la tire au sol et la traîne», peut-on lire dans la décision.

Elle a ensuite voulu appeler sa sœur, mais l’accusé s’est emparé du téléphone cellulaire de la victime, en l’empêchant de joindre quiconque. Il a alors essayé d’étrangler sa conjointe, qui voulait sortir sur le balcon pour alerter des voisins.

«Elle veut partir, mais il l’en empêche. Il la frappe au visage avec le cellulaire et l’atteint au front. Il la tire dans le salon et lui donne une claque au visage. [...] Il lui lance le cellulaire au visage et l’atteint au niveau des lèvres», relate le jugement.

Avant que les policiers arrivent sur les lieux, l’accusé a pu nettoyer le sang et l’eau sur le plancher et changer de vêtements, en plus de nettoyer le visage ensanglanté de la victime.

La victime marquée

Dans une déclaration lue devant le tribunal, la victime a décrit comment elle est toujours marquée par les événements, alors que son corps affiche des cicatrices en raison de la violence d’Ibrahim Khalil Sid.

«Chaque jour, lorsque je me regarde dans le miroir, je me rappelle de cette nuit. [...] Je n’ai plus d’estime en moi et je fais plus confiance en personne depuis les événements», a-t-elle décrit.

Elle a imploré le juge de ne pas accorder une absolution à l’accusé.

«[Il] ne mérite pas une absolution inconditionnelle, car c’est comme si le système lui donne raison de traiter les femmes de telle sorte, a souligné la victime. Cet homme m’a détruite et il semble s’en sortir sans conséquences.»

Il blâme la victime

L’accusé a tenté de convaincre le juge qu’il méritait une absolution parce qu’il a entamé une thérapie et qu’il avait évolué. Ibrahim Khalil Sid a aussi souligné qu’un casier judiciaire l’empêcherait de voyager, notamment pour le travail, mais aussi pour aller voir une femme qu’il fréquente aux États-Unis.

Mais le magistrat Randall Richmond a surtout retenu que l’accusé manque d’empathie pour son ex-conjointe. Lors d’une rencontre avec son agent de probation, il a même «tenté de jeter le blâme sur la victime» et contredit l’exposé conjoint des faits.

«Ce n’est pas encourageant. Cela donne l’impression qu’il croit pouvoir manipuler le système judiciaire à son avantage», a semoncé le juge.

Il a ainsi condamné l’accusé à purger 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue les fins de semaine. Il devra aussi respecter de nombreuses conditions durant une probation de trois ans, qui lui interdit notamment de communiquer avec la victime et de s’en approcher.