Un vent de renouveau pour la réserve faunique de Rimouski

SAINT-NARCISSE | L’arrivée en poste d’un nouveau directeur à la réserve faunique de Rimouski, Claude Isabel, va marquer le début d’une nouvelle ère pour ce territoire unique.

Fort de son expérience dans le réseau des parcs nationaux du Bic et de la Gaspésie, il arrive à la réserve avec certaines idées nouvelles, qui vont surtout tourner autour de la protection des espèces et l’amélioration des différents habitats sur le territoire.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Je suis natif de Rimouski. J’ai visité durant toute mon enfance le territoire de haut pays de la Neigette. C’est ici que j’ai été initié aux activités de plein air, de chasse, de pêche, de trappe. Je connais donc la valeur du territoire de la réserve. »

Nouvellement arrivé en poste, il avoue avoir des idées, tout en respectant le travail colossal réalisé par son prédécesseur Michel Fournier.

« Oui, j’ai des idées, mais avant de les lancer, je veux commencer par faire un premier tour de roue à la tête de la réserve afin de bien connaître tous les recoins du territoire et les différents dossiers. Cela va permettre de bien prendre conscience de la réalité et de me fixer des objectifs.

« Je veux aussi poursuivre le travail amorcé par mon prédécesseur, Michel Fournier, comme dans le volet famille qu’il a mis de l’avant. Je considère que c’est une très bonne idée et nous avons tout avantage à poursuivre dans cette ligne de pensée. Il faut consolider les activités destinées à la famille, à la relève, initier les jeunes à ces activités, à la découverte du territoire du plein air, de la pêche, de la chasse. »

ENJEUX ET FRÉQUENTATION

Le nouveau directeur doit faire face à des réalités nouvelles sur le territoire.

« Le contingent d’orignaux a été diminué de façon significative. Les enjeux reliés à la pêche aussi sont importants. Le maintien des habitats est la clé de voûte pour les différentes espèces fauniques de la réserve. Je compte donc m’attarder sur cet enjeu afin de développer encore plus le potentiel de la pêche. Il pourrait être beaucoup plus grand pour les amateurs par rapport à ce qu’il est présentement. En améliorant les habitats aquatiques, les résultats de pêche pourraient être supérieurs. »

Pour ce qui est de la fréquentation du territoire, le directeur nous a mentionné que le malheur des uns fait le bonheur des autres.

« Ça va très bien de ce côté-là. En raison des feux de forêt et de tout ce qui se passe du côté nord du fleuve, il y a eu un effet de débordement vers les territoires du sud du fleuve. Alors que des gens vivent une situation très difficile et même dramatique parfois, nous de notre côté, nous nous en tirons très bien.

« Tous les forfaits de chasse à l’ours ont été vendus tout comme les forfaits pour la chasse de l’orignal. Pour nous, tout va vraiment bien. »

LE CAMPING

Dans ses projets, le directeur souhaite également améliorer l’offre de camping au lac Rimouski.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Un de mes enjeux, c’est d’augmenter le taux d’occupation du site, mentionne-t-il. Je veux profiter de l’engouement pour le camping et profiter du débordement d’autres territoires qui offrent du camping comme le parc national du Bic. C’est une belle occasion de faire découvrir aux petites familles le lac Rimouski pour le camping et toute l’offre d’activités pour les plus jeunes.

« À travers l’activité de camping, on peut amener les jeunes à faire une petite saucette à la pêche et consommer au souper quelques truites qu’ils auront capturées dans la journée. Je veux aussi mettre à niveau certains sites de camping. Je regarde vraiment avec les experts de notre organisation pour bonifier l’offre de camping. »

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Sur le site du lac Rimouski, il y a une aire de jeux pour enfants, la possibilité de louer des fat bikes électriques ou encore profiter d’une sortie en ponton sur le lac. Il y a aussi le sentier Bernard Voyer pour la randonnée pédestre. Tout ce que veut faire Claude Isabel, c’est aller encore plus loin dans l’offre et le confort pour les campeurs.

Si l’aventure vous intéresse, prenez le temps de visiter le site sepaq.com, sous l’onglet de la réserve de Rimouski. Vous pourriez avoir des surprises. Tout le monde peut trouver son compte sur ce territoire unique du Bas-Saint-Laurent.