Une soirée d’étoiles mettant en vedette Montréal

La ville de Montréal était à l’honneur à Seattle dans le cadre des festivités du match des étoiles. La version MLB de la Fan Fest qui a eu lieu au T-Mobile Park et au Lumen Field, domicile des Seahawks de Seattle de la NFL, a permis aux visiteurs de découvrir le passage de Jackie Robinson et de Roberto Clemente avec les Royaux de Montréal. Tandis que le concours de coups de circuit a été remporté par Vladimir Guerrero fils, natif de Montréal. Sans oublier les nombreuses casquettes et chandails des Expos qu’on voyait dans la foule.

Photos Rodger Brulotte, Louis-Philippe Neveu, et d’archives Le Journal

Vladimir Guerrero fils, qui a suivi les traces de son père en remportant le concours de coups de circuit, était tout souriant lorsque je suis allé le féliciter sur le terrain pour sa victoire.

À son arrivée sur le terrain pour le concours de coups de circuit, grâce à son interprète japonais, j’ai rappelé à Shohei Ohtani que Sadaharu Oh, le roi des longues balles japonais, avait affronté les Expos lors d’un camp d’entraînement à Daytona Beach.

À la porte du vestiaire des joueurs de la Ligue américaine, on aperçoit Randy Arozarena et des membres de sa famille. Il a souri quand je lui ai dit combien il était populaire au Québec et le joueur des Rays de Tampa Bay a ri quand j’ai ajouté que j’avais du mal à prononcer son nom.

Après sa séance de pratique au bâton, Pete Alonso, le puissant frappeur des Mets de New York, a signé de nombreux autographes.

Le gérant de la Ligue américaine et des Astros de Houston, Dusty Baker, a démontré beaucoup de classe quand il est venu vers moi et m’a accueilli en français avec un « bonjour ». Il garde de beaux souvenirs de Montréal et il tenait à ce que je salue son bon ami et coéquipier Claude Raymond.

Le membre du Temple de la renommée Ken Griffey fils s’amusait à prendre des photos sur le terrain. Avant le match des étoiles dans le vestiaire des joueurs, Griffey m’a confié qu’il avait une photo de lui à la maison alors qu’à l’âge de 3 ans il portait une casquette des Expos avec la palette en arrière et un bâton de baseball dans ses mains en plein milieu du stade de baseball à Trois-Rivières.

Pendant que le producteur Marco Lamontagne, de TVA Sports, complétait la procédure pour la mise en ondes, Louis-Philippe Neveu, Denis Casavant, moi-même et Martin Larocque attendions l’arrivée du lanceur des Blue Jays Jordan Romano.

Le joueur par excellence de la Ligue nationale, Ronald Acuña fils, des Braves d’Atlanta, et Pete Alonso, des Mets, lors de la pratique au bâton.