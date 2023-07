Vance Joy: jouer au football, puis remplir les stades avec sa musique

Le chanteur folk-pop Vance Joy est maintenant un artiste de renommée mondiale, mais dire qu’il n’y a pas si longtemps, c’était le football australien qui était au centre de sa vie.

L’artiste derrière le mégasuccès Riptide enfilait ses crampons chaque jour comme joueur de football australien semi-professionnel, tandis que la musique n’était qu’un agréable passe-temps.

Si son style musical ne correspond pas nécessairement à ce à quoi on pourrait s’attendre d’un ancien joueur de football, Vance admet qu’il n’était pas du genre très agressif sur le terrain.

«J’étais plutôt du type athlétique, j’essayais d’être efficace en me servant de ça au lieu de mon agressivité», a-t-il raconté lorsque nous l’avons rejoint par téléphone.

Celui qui sera en performance au parc de la Francophonie, le 13 juillet, pour le Festival d’été de Québec, explique que la passion du football australien n’y était plus.

«C’était beaucoup de préparation, beaucoup de sacrifices; je n’avais plus la flamme pour continuer à ce niveau», se souvient-il. «Puis de l’autre côté, on commençait à apprécier ma musique et à m’encourager dans ce projet-là.»

Vance Joy ne regrette pas du tout sa décision; il avoue être moins nerveux de sauter sur scène devant 20 000 personnes qu’il ne l’était avant une partie de football australien semi-professionnel.

Le Canada: pour bien manger en tournée

Celui qui a été nommé à plusieurs reprises aux MTV Europe Music Awards et au MTV Video Awards le dit lui-même; c’est difficile de bien s’alimenter en tournée. Il admet tout de même que c’est beaucoup plus souvent le cas chez nos voisins du Sud.

«Les restaurants ici sont tellement variés, tu vas toujours trouver ce que tu cherches, et de bonne qualité», note-t-il, en se souvenant d’un délicieux brunch qu’il avait mangé au Dandy de Montréal.

Bien sûr, l’Australien s’est déjà laissé tenter par la spécialité de la Belle Province.

«La poutine est excellente, mais vois-tu; même pour ce repas, les standards sont toujours élevés.»

La veille de sa prestation dans le cadre du Festival d’été, Vance Joy performera à London, en Ontario. Il prendra ensuite la direction de l’Île-du-Prince-Édouard, où il montera sur scène pour le Cavendish Beach Music Festival.