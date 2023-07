Voici deux éléments qui pourraient propulser les Blue Jays

Avec la deuxième moitié de saison qui s’amorce dans le baseball majeur, les Blue Jays de Toronto auront plusieurs choses à prouver s’ils veulent connaitre une campagne couronnée de succès.

Jusqu’à présent, la formation de la Ville Reine occupe le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine, et ce, en vertu d’un dossier de 50-41. Si les éliminatoires s’amorçaient demain matin, elle serait la dernière équipe à s’y qualifier.

Voici deux éléments qui permettraient aux Jays d’améliorer leurs chances de faire vivre du baseball d’octobre à ses partisans.

Un retour en force de Vladimir Guerrero fils

Le premier but des Blue Jays ne connaît pas une vilaine saison, mais il est encore très loin de ses spectaculaires performances de 2021. Cette année-là, le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a maintenu une moyenne au bâton de ,311, frappé 48 coups de circuit et inscrit 123 points. Il avait terminé deuxième au scrutin pour le titre de joueur par excellence dans l’Américaine, et ce, dernière un certain Shohei Ohtani.

Guerrero fils revient du match des étoiles avec le premier triomphe de sa carrière au concours des coups de circuit. Les amateurs espèrent que cela lui infusera la dose de confiance nécessaire pour faire des ravages contre les lanceurs adverses.

De plus, Guerrero fils n’a pas été mauvais avant la pause. À ses 15 dernières sorties, il a une moyenne de ,271. Ce n’est pas extraordinaire, mais c’est positif quand on considère qu’il semblait avoir de la difficulté à faire ce qu’on attend de lui depuis le début de la présente campagne.

Alek Manoah doit se ressaisir

Le lanceur de 25 ans devait être l’as des Blue Jays cette année et ça été tout le contraire. Manoah a maintenu un dossier de 2-7, et une horrible moyenne de points mérités de 5,91 en 14 départs. Son club a même décidé de le rétrograder dans les mineures pour qu’il retrouve sa confiance. Il est de retour dans le baseball majeur depuis le 7 juillet, où il a donné un seul point sur cinq coups sûrs en six manches de boulot dans un gain de 12 à 2 sur les Tigers de Detroit.

Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais les Jays ne peuvent pas encore faire pleinement confiance à leur artilleur qui était pourtant si dominant en 2022.

Toutefois, un Manoah en contrôle permettrait à l’équipe torontoise d’avoir cinq partants de qualité et de ne pas faire de gros sacrifices sur le marché des transactions pour acquérir un lanceur. Cela pourrait faire la différence entre une participation aux éliminatoires ou des vacances dès la fin-septembre.