BRETON, Paul-Henri



À la Résidence Mgr Bourget, le 12 juillet 2023, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédé paisiblement Monsieur Paul-Henri Breton, époux de feu Madame Rachelle Fournier, fils de feu dame Antonia Roy et feu monsieur Louis-André Breton. Il demeurait à Lévis, autrefois à Beaumont. Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Donald Larivière), leurs enfants Joanne (Jonathan) et Claude (Sheina); Daniel (Agnès Hébert), leurs enfants René (Anna) et Mario (Marie-Ève); Michel (Lucette Fortin), leurs enfants Jean-François (Julie), Kevin (Véronique), Marie-Michèle (Francesco); Serge, ses enfants Sylvain, Audrey (Denis); Carole, ses enfants Jean-Sébastien (Isabelle), Véronique (Patrick), Alexandra (Julien), Roxane (Jérôme); Jocelyn (Mélanie Nadeau) son fils Dave, leurs enfants Alicia (Hugo) et Étienne; François (Suzanne Bouchard), leur enfant Olivier; Jean (Chantal Dussault), leurs enfants Cédric (Sarah), Jessica (Francis); ses 20 arrière-petits-enfants et 3 autres à venir; ses sœurs et frères : Jeanne-d'Arc (feu Armand Goupil), feu Madeleine (feu Louis-André Labbé), feu Robert (feu Cécile Fournier), Pascal (feu Rose-Hélène Labbé), Richard (feu Thérèse Latulippe), Raymond (feu Françoise Gagnon), Monique (feu Patrick Vézina), Jacqueline, feu Benoît (Cécile Bilodeau), feu Camil et feu Jean-Marie; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Fournier : feu Jeannette (feu Robert Roy), feu Marguerite (feu Maurice Roy), feu Thérèse (feu Michel Lebel), feu Gertrude (feu Raoul St-Hilaire), feu Paulette (feu Raoul Hébert), feu Cécile (feu Robert Breton), feu Adrien (Lucette Roy), feu Raymonde (Fernand Corriveau) et feu Gabrielle (feu Jean-Yves Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence Mgr Bourget particulièrement l'infirmière Angélique pour tous les bons soins prodigués, le Dr Michel Tremblay, ainsi que tous les résidents et résidentes qu'il a côtoyés pendant les 17 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances aule dimanche 16 juillet 2023 de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h.où la famille vous accueillera à compter de 10 h. Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le lundi 17 juillet à 11 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".