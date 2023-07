À Paris, défilé sans accroc devant Macron et Modi pour la fête nationale française

Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet, fête nationale en France, s'est déroulé sans accroc vendredi à Paris en présence d'Emmanuel Macron et du premier ministre indien, Narendra Modi, invité d'honneur des cérémonies, organisées cette année dans un climat sécuritaire tendu.

Un dispositif exceptionnel de 45.000 policiers et gendarmes est mobilisé dans tout le pays pour la soirée. Plusieurs villes ont annulé leurs festivités et les ventes de pétards et de feux d'artifice ont été interdites afin de prévenir un nouvel épisode de violence.

Fin juin, plusieurs nuits d'émeutes urbaines avaient embrasé le pays, provoquant des dégâts considérables, après la mort d'un adolescent tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier.

A Paris, les festivités du 14 juillet, date de la prise de la prison de la Bastille au début de la Révolution française en 1789, ont débuté comme tous les ans avec une parade militaire sur l'avenue des Champs-Élysées, dans le centre de la capitale.

Avant ce défilé, l'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron avait décerné jeudi soir au chef du gouvernement indien Narendra Modi la Grand-Croix de la Légion d'honneur, plus haute distinction française, pour «saluer le rôle du premier ministre dans l'excellente relation d'amitié et de confiance qui unit la France et l'Inde».

Paris et New Delhi célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique, que la France ambitionne de renforcer pour peser dans la zone Asie-Pacifique, bien que l'Inde soit accusée par des ONG de dérive autoritaire.

La gauche française a critiqué cette visite, qui «met à l'honneur un autocrate fascisant», selon le patron des socialistes Olivier Faure. Le leader de La France insoumise (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé une entente entre deux dirigeants «tous les deux marqués par des violences autoritaires».

Depuis l'arrivée au pouvoir du parti de M. Modi, en 2014, l'Inde «n'a eu de cesse de régresser dans sa lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, comme en termes de droits de la personne et de libertés fondamentales», ont commenté les écologistes.

- 26 nouveaux Rafale -

En préambule du défilé, le chef de l'État français a descendu la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à bord d'un véhicule militaire devant une foule compacte, récoltant des applaudissements, mais aussi quelques huées.

Après un passage des neuf Alphajets de la Patrouille de France, qui ont coloré le ciel parisien de bleu blanc rouge, le défilé à pied a été ouvert par 240 membres des forces armées indiennes, coiffés de turbans pour certains.

Au total, l'édition 2023 a rassemblé 6.500 participants, dont 5.100 à pied. Plus de 60 avions, dont des appareils étrangers, 28 hélicoptères, 157 véhicules et 62 motos ont défilé, en compagnie des 200 chevaux de la Garde républicaine.

Six lycées militaires africains partenaires (Bénin, Congo-Brazzaville, Gabon, Madagascar, Côte d'Ivoire, Sénégal) ont aussi paradé avec les pensionnaires d'écoles militaires françaises.

Pour incarner l'aide militaire française à l'Ukraine, des canons Caesar et des blindés AMX10-RC, du type de ceux cédés à Kiev, ont défilé devant les Parisiens.

Cette manifestation avait par ailleurs vocation à incarner la hausse du budget des armées, alors que le Parlement a définitivement adopté jeudi une nouvelle Loi de programmation militaire (LPM) d'une enveloppe de 413 milliards d'euros d'ici à 2030, en hausse de 40% par rapport à la précédente LPM.

Le défilé s'est conclu vers 10h GMT avec l'interprétation de l'hymne national, «La Marseillaise». Emmanuel Macron s'est ensuite longuement entretenu avec les familles des militaires, avant de s'offrir un bain de foule en bas de la plus célèbre avenue du monde.

La présence à Paris du premier ministre indien sera l'occasion de discuter des modalités d'achat de 26 nouveaux Rafale de Dassault Aviation en version Marine pour le porte-avions indien, ainsi que de trois sous-marins, une acquisition à laquelle New Delhi a donné jeudi son accord de principe.

Les deux pays ont également dévoilé plusieurs accords de coopération dans le domaine spatial, dont la mise en place d'un système conjoint de surveillance maritime par satellites et le démarrage de la construction du satellite franco-indien infrarouge thermique TRISHNA.

MM. Macron et Modi feront une déclaration commune avant un entretien à l'Élysée prévu à 15h05 GMT, et un dîner officiel au Musée du Louvre.

Les festivités du 14 juillet à Paris se concluront vendredi soir par un concert et un feu d'artifice près de la tour Eiffel, sous haute surveillance avec environ 10 000 membres des forces de l'ordre à pied d'œuvre.

La nuit de jeudi à vendredi a toutefois été dans «l'ensemble relativement calme pour un 13 juillet», alors que la fête nationale est souvent émaillée d'incidents (voitures brûlées, etc.), a assuré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.