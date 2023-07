Accusé pour l’enlèvement d’un poupon à Québec

Un homme de 36 ans a comparu pour un enlèvement d’enfant survenu à Québec jeudi. Burou Jeanty Dufour fait face à plusieurs chefs d’accusation, soit un d’enlèvement et quatre autres de voies de fait.

• À lire aussi: Québec: arrestation pour enlèvement d’enfant

Dufour, d’origine haïtienne, mais adopté par une famille de Chicoutimi à l’adolescence, a comparu au palais de justice de Québec vendredi matin.

Le SPVQ avait indiqué la veille que l’homme s’était présenté au domicile d’une ex-conjointe et qu’il s’était enfui avec un enfant qui s’y trouvait. L’enlèvement est survenu vers 11h30, mais Dufour et l’enfant ont été retrouvés quelques minutes plus tard. Le bambin de moins d’un an avait été retrouvé dans un autre appartement, tandis que l’accusé a été interpellé par les policiers quelques mètres plus loin.

Voies de fait

Vendredi, Burou Jeanty Dufour a été formellement accusé d’enlèvement d’enfant.

Il est également accusé de divers chefs d’accusation de voies de fait, soit armées, soit causant des lésions, à l’égard de son ex-conjointe. La période visée par ces quatre autres chefs d’accusation va du 1er avril 2021 au 13 juillet 2023.

La procureure de la Couronne Me Sabrina Lambert-Michel s’est opposée à la remise en liberté de M. Dufour. Il demeurera détenu jusqu’à son retour devant le tribunal pour la tenue de son enquête sur remise en liberté.

Une ordonnance lui interdisant d’entrer en contact avec ses victimes présumées a également été prononcée.

Haïti

L’homme a des antécédents, notamment dans des dossiers de voies de fait et de méfait.

Burou Jeanty Dufour avait également fait la manchette au Saguenay en 2010 quand il avait choisi de tout vendre pour amasser des fonds afin de voler au secours de sa famille biologique après le tremblement de terre en Haïti.