Allons enfants de la Patrie...

Photo d’archives

Bonne fête nationale à tous nos amis français de France qui célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Instituée officiellement en souvenir de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, cette journée commémore également la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Mes salutations à Frédéric Sanchez (photo), Consul général de France à Québec depuis le 4 septembre 2019.

50 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Félicitations à Lisette Arial et Jean-Guy Rageot de Beaurivage, qui célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. C’était le 14 juillet 1973 que Lisette, originaire de la paroisse de Saint-Malo (Québec), et Jean-Guy Rageot de Beaurivage, originaire de Saint-Nicolas (Lévis), se disaient oui pour la vie. Elle, épouse et mère dévouée, et lui, électricien retraité de l’Hôpital du Saint-Sacrement, ont trois enfants (Julie, Chantale et Éric) ainsi que quatre petits-enfants (Xavier, Félix, Rosalie et Thomas). Résidants maintenant de Saint-Antoine-de-Tilly, ils écoulent des jours heureux en découvrant le monde et ses recoins en chevauchant leurs motos.

Noces d’or

Photo fournie par la famille

Maurice Mercier et Clémence Blanchet, qui demeurent aux Loges Saint-Nicolas, à Lévis, célèbrent aujourd’hui leurs noces d’or. Le couple s’était en effet marié à l’église de Saint-Pamphile, le 14 juillet 1973. Maurice, fidèle abonné et lecteur du Journal, est retraité de l’entreprise Équipement Fédéral, où il était mécanicien soudeur en machinerie forestière. Clémence fut « PDG » de la famille, composée de trois enfants (Caroline, Nadia et Simon). Ils sont aussi grands-parents deux fois (Julien et Elliot). Sur la photo, Monsieur et Madame Mercier sont accompagnés de leur fille Caroline lors d’un voyage au Mexique. Joyeux 50e à vous deux.

JOELLE à Québec

Photo fournie par JOELLE

Une toute nouvelle boutique JOELLE a ouvert ses portes mercredi dernier à Québec, dans l’allée centrale de Place Ste-Foy. La marque québécoise de vêtements et d’accessoires mode pour femmes, qui connaît un immense succès en ligne et à sa boutique de Trois-Rivières, se rapproche ainsi de sa clientèle. D’une superficie de 2800 pieds carrés, la boutique JOELLE de Place Ste-Foy représente un investissement de 700 000 $. L’entreprise qui connaît une croissance exceptionnelle depuis trois ans est passée d’une dizaine à plus de 70 employés(es) lors de cette même période. L’équipe de Québec a été sélectionnée et formée selon les valeurs de l’entreprise dans le but de créer des relations authentiques entre les employés(es) et les clientes. Billy Lacasse, président et directeur général, ainsi que Joelle Desaulniers, vice-présidente et directrice créative, sont derrière le succès de JOELLE inc. La photo nous montre Joelle Desaulniers à l’extrême gauche, lors de la coupée officielle du ruban.

Anniversaires

Photo Cogeco Media

Pierre Houde (photo), descripteur des matchs du Canadien et de Formule 1 (RDS), 66 ans... Malika Ménard, Miss France 2010, 36 ans... Victoria, princesse héritière de Suède, fille aînée du couple royal de Suède, 45 ans... Ross Rebagliati, planchiste canadien, médaillé d’or olympique à Nagano, 52 ans... Marie-Chantal Toupin, chanteuse québécoise, 52 ans... Matthew Fox, acteur américain, 57 ans. Photo Cogeco Média.

Disparus

Photo WENN

Le 14 juillet 2022 : Ivana Trump (photo), 73 ans, première femme de l’ancien président américain Donald Trump et mère de trois de ses enfants... 2020 : Jean-Jacques Lionel, dit J. J. Lionel (photo), 72 ans, chanteur belge connu principalement pour sa chanson La Danse des canards, parue en 1981... 2019 : Pernell Whitaker, 55 ans, ancien boxeur intronisé au Temple de la renommée international de la boxe en 2006... 2016 : George Ramsay Cook, 84 ans, historien canadien... 2015 : David Somerville, 81 ans, cofondateur et chanteur principal du groupe The Diamonds dans les années 50... 2014 : Louis Lebeau, 63 ans, animateur radio de Québec et de Beauce... 2013 : Dennis Burkley, 67 ans, acteur, réalisateur et scénariste américain... 2012 : Sixten Jernberg, 83 ans, fondeur suédois... 2007 : John Ferguson, 68 ans, ex-justicier des Canadiens de Montréal... 2000 : Georges Maranda, 68 ans, premier Québécois à évoluer dans le baseball majeur... 1993 : Léo Ferré, 77 ans, auteur de plusieurs classiques de la chanson française... 1970 : Luis Mariano, 55 ans, le roi de l’opérette.