Arrêt obligé au café cycliste: découvrez ces adresses qui marient le parfum de la caféine à l’excitation d’une randonnée à vélo

Lorsque le parfum de la caféine se marie à l’excitation d’une randonnée à vélo, c’est que vous venez d’entrer dans un café cycliste. Les sportifs s’y rencontrent avant de partir à l’aventure, font le plein d’énergie, magasinent leur monture, en prennent soin, etc. Poussez la porte de ces trois adresses pour découvrir leur personnalité et ce qu’elles ont à offrir.

Bosk Vélo Café

Photo fournie par Bosk

Établi sur la rue du Marais, au croisement des autoroutes menant aux centres de vélo de montagne de la région de la Capitale-Nationale, Bosk Vélo Café accueille les cyclistes qui s’apprêtent à prendre d’assaut les sentiers en montagne et les chemins de gravelle.

« L’idée est d’être un point rassembleur, pas juste un commerce au détail, pour nous différencier des autres magasins », explique Lucas Parent, l’un des quatre associés. Et c’est en mariant leur amour du café à celui du vélo que l’entreprise est née.

Photo fournie par Bosk

La boutique réunit plusieurs marques de vélos de montagne, de gravelle et à gros pneus, ainsi que des composantes et des accessoires de vélo, des vêtements pour cyclistes et des équipements de protection. Un atelier mécanique permet également d’être aux petits soins avec sa monture.

Autour d’un sandwich, d’une collation énergétique et d’un café de torréfacteurs québécois, les cyclistes partagent leur expérience sur deux roues.

►boskvelocafe.com

Vélo Cartel

Photo fournie par Vélo Cartel

Vélo Cartel se veut un point de ralliement pour les cyclistes, bercé par les effluves de café et l’effervescence d’une passion commune : le vélo. Il s’agit d’un centre d’entraînement virtuel intérieur où il est possible d’obtenir un plan d’entraînement personnalisé, une évaluation physique et un positionnement cycliste.

L’adresse de la rue Soumande est aussi un atelier mécanique, de même qu’une boutique de vélos de route et de gravelle haut de gamme spécialisée dans les marques exclusives qui propose aussi des vêtements que l’on ne retrouve pas ailleurs.

« Mon but ultime à travers tout ça, c’est de partager le mode de vie cycliste », explique le propriétaire, Bruno Langlois, ancien coureur cycliste professionnel. Prendre un café avant de partir en randonnée, « rouler sur un bon vélo, avec de beaux vêtements, découvrir de nouvelles marques, être en forme et s’entraîner pour pouvoir en profiter. La force de Vélo Cartel, c’est la communauté », dit-il.

►velocartel.cc

O’Ravito Café Relais

Photo fournie par O’Ravito Café Relais

Situé à l’angle du chemin du Fleuve et du boulevard Guillaume-Couture, à Saint-Romuald, le O’Ravito Café Relais a été créé par Odette Boulay afin de « permettre aux cyclistes de profiter d’un point d’arrêt où ils pourraient mettre leur vélo en sécurité à l’intérieur et trouver tout pour leur bien-être », explique sa fille et propriétaire actuelle, Ann-Rika Martin.

Photo fournie par O’Ravito Café Relais

Cette destination bordant le Parcours des Anses, tout près du parc de la Rivière-Etchemin, propose un menu santé fait maison qui déborde de produits locaux et contribue à réduire le gaspillage alimentaire, en plus d’offrir un service de traiteur et des tours gourmands à vélo chez différents producteurs. Barres et boules d’énergie, sandwichs, salades repas, soupes, pâtisseries, café et limonade maison permettent de casser la croûte avant de poursuivre sa randonnée.

Comme il est voisin de Service Vélo Ski, les cyclistes y trouvent une foule de services, de vélos, d’accessoires et de pièces dans un même endroit.

►oravito.com