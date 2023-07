Assaut au Capitole: sept ans de prison pour «l’un des plus violents et agressifs»

L’un des manifestants les «plus violents et agressifs» lors de l’assaut au Capitole américain le 6 janvier 2021 a reçu, jeudi, une sentence de plus de sept ans de pénitencier.

En l’espace de 10 minutes, Kyle Fitzsimons, 39 ans, a commis pas moins de cinq agressions, ont révélé les autorités, selon CBS News.

Il avait été reconnu coupable pour 11 chefs d’accusation, en septembre dernier, mais voilà qu’aujourd’hui il a été condamné à plus de sept ans de prison.

Parmi ses victimes, on y retrouve le sergent de police du Capitole Aquilino Gonell.

Le policier a subi des blessures permanentes à l’épaule.

«Il a mis fin à ma carrière dans l’application de la loi. Je ne peux plus faire le travail que j’ai aimé et pour lequel j’ai été formé toute ma vie à cause de mes blessures. Ni prendre la promotion de lieutenant que j’ai préparée et obtenue en me rétablissant. Il a changé ma vie pour le pire et je ne m’en remettrai peut-être jamais complètement», a écrit l’ex-policier dans une déclaration de la victime.

Ce dernier, qui a également demandé la peine maximale pour son agresseur, était présent lors de l’annonce de la sentence, a rapporté la chaine affiliée à CBS WABI.