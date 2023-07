Ce golfeur professionnel achète le terrain de son enfance

Le golfeur de la PGA Rickie Fowler a fait l’acquisition du terrain où il a fait ses premiers pas dans ce sport, il y a environ 30 ans.

Fowler est maintenant propriétaire du Murrieta Valley Golf Range, qui a ouvert ses portes en 1992. Ce terrain est situé à 90 minutes au sud de Los Angeles.

C’est à cet endroit qu’il a appris les rudiments du golf lorsqu’il était enfant.

«Mon père livrait du sable et du gravier et en échange, je pouvais frapper des balles», a souligné Fowler, dans une entrevue avec le site Golfweek, vendredi.

L’athlète de 34 ans réalise maintenant son rêve d’être l’actionnaire du terrain où sa passion pour le golf s’est développée. Il souhaite ainsi redonner au suivant.

«J’ai toujours voulu que le champ de pratique existe et qu’il soit ouvert à la prochaine génération. Je voulais que les enfants aient la même chance que moi», a souligné celui qui a remporté la Classique Rocket Mortgage le 2 juillet dernier.

L’ancien propriétaire, Bill Teasdall, désirait vendre son actif en 2019, mais la pandémie de COVID-19 a retardé les choses. Le fondateur du terrain et Fowler sont parvenus à un accord en novembre 2022 et la vente a été finalisée en janvier 2023.

Des projets

Le natif de la Californie a souligné qu’il souhaite apporter certaines nouveautés, mais il désire conserver le cachet de cet endroit.

Pour ce faire, il a embauché l’entreprise KemperSports, une société privée de gestion de parcours de golf. De plus, cette compagnie aura également comme mandat de gérer les affaires quotidiennes.

«Je voulais que le terrain demeure tel qu’il a toujours été. Un grand nombre de personnes qui étaient là quand j’étais enfant sont encore celles qui gèrent l’établissement au quotidien. Nous partageons tous la même vision et je me réjouis de pouvoir passer un peu plus de temps avec toutes les personnes concernées pour discuter de nos projets en lien avec le champ de pratique lorsque la saison sera terminée», a déclaré la recrue de l’année de la PGA en 2010.