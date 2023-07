Cet octogénaire a roulé 400 000 km à vélo depuis le début de sa retraite, ce qui représente 10 fois le tour de la Terre

Un octogénaire de Plessisville a réalisé son objectif peu commun d’atteindre 400 000 km en distance parcourue à vélo depuis le début de sa retraite, soit l’équivalent de 10 fois le tour de la Terre.

Aurèle Croteau, qui célébrera son 81e anniversaire en septembre prochain, ne fait qu’un avec son vélo depuis qu’il a pris sa retraite, en 1998. Rencontré par Le Journal en 2017, l’homme avait à son compteur 300 000 km de parcourus à bord de l’une ou l’autre de ses bicyclettes.

Son souhait à l’époque était d’atteindre les 400 000 km. Estimant à 16 000 km la distance qu’il parcourt annuellement, il calculait être en mesure de le réaliser pour ses 80 ans.

Aujourd’hui, c’est mission accomplie.

«Je suis bien content, ça n’a pas été [toujours] facile», laisse tomber M. Croteau.

Chaque année, le cycliste notait la distance parcourue sur une feuille qu’il conserve précieusement.

«Puis je remets ensuite le compteur à zéro», explique-t-il, précisant désormais qu’il roule annuellement entre 13 000 et 15 000 km par année. Sa plus grosse année a été en 2005, avec une distance parcourue de 20 800 km.

Courtoisie

«Cœur de sportif»

Le vélo a inévitablement permis à M. Croteau de préserver au mieux sa santé.

«Je me sens encore très en forme, même si j’aurai 81 ans bientôt, fait-il remarquer. Cette année, je me suis acheté un vélo électrique, donc c’est un peu plus facile. Je pédale toujours, mais c’est plus facile face au vent».

L’ancien directeur d’école est équipé pour faire du vélo autant en hiver qu’en été. Il fait également de la patrouille sur la piste cyclable des Bois-Francs, à Plessisville.

Courtoisie

Maintenant qu’il a réussi à rouler l’équivalent de 10 fois le tour de la Terre, l’homme de défi s’est fixé un autre objectif qu’il aimerait réaliser avant ses 85 ans.

«C’est peut-être fou un peu, mais je veux atteindre 480 000 km, ce qui équivaut à 12 fois le tour de la Terre, lance-t-il. Je ne sais pas si je vais l’atteindre, mais en tout cas...».

M. Croteau peut se permettre d’espérer réaliser ce nouvel objectif, puisque son médecin l’a rassuré en lui disant qu’il avait un «cœur de sportif».