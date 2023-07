Des communautés de la Baie-James évacuées à cause des feux

Des résidents de communautés cries ainsi que de la localité Radisson, sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, ont été évacués par avion vendredi en raison des feux de forêt qui se sont récemment aggravés en zone nordique.

«Tout le monde doit évacuer par avion, car la route Billy-Diamond, la seule qui se rend jusqu’à Radisson, est bloquée en raison d’un gros feu», a expliqué Aurèle Gravel, président suppléant de Radisson, qui a donné l’ordre d’évacuation à midi.

Ainsi, quelque 170 résidents se sont entassés dans deux avions au départ de cette petite localité de la Baie-James vers Montréal, en début de soirée vendredi. Les autres citoyens avaient déjà quitté les lieux, a fait savoir M. Gravel au bout du fil.

Difficile de respirer

Il précise qu’un feu se trouve à environ 70 kilomètres de Radisson, mais que c’est surtout la fumée poussée par les vents vers la localité qui incommode présentement les gens.

«On n’a pas le choix d’évacuer, on a de la misère à respirer. On ne peut pas rester dans la fumée comme ça, c’est très intense et dangereux», a laissé tomber Aurèle Gravel.

Ceux qui n’ont pas de proches près de la métropole seront hébergés pour les prochains jours à l’hôtel, à Montréal. C’est la première fois cette année que Radisson doit être évacué en raison des feux de forêt qui touchent le Québec.

«Les gens sont inquiets, c’est une situation stressante, mais ils gardent leur calme et participent. Ça se passe bien», a souligné M. Gravel.

Des communautés cries du Nord-du-Québec, dont Chisasibi et Waskaganish, ont aussi commencé à évacuer certains de leurs résidents vendredi. En fin d’après-midi, un hélicoptère en provenance d’Eastmain a atterri au village de Matagami. D'autres gens de cette nation crie qui a été complètement évacuée sont hébergés à Rouyn-Noranda.

À cause de la foudre

Dans la zone nordique, 86 feux sont présentement en activité selon la carte de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Il s’agit de quatre de moins que ce matin. Parmi ceux-ci, 12 sont considérés comme hors contrôle.

Si la situation s’est autant détériorée dans la zone nordique au cours des derniers jours, c’est en raison d’une ligne de foudre tombée la semaine passée et qui a allumé des feux.

Mélangée à cela, une période de sécheresse très intense survenue au cours du dernier mois a favorisé le brasier, explique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.