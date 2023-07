Deux vins naturels bien élevés

J’ai souvent parlé de vin nature sur cette tribune. Souvent en bien. Parfois en mal. Au-delà des catégories, ce qui importe, c’est que le vin soit bon. Et c’est souvent ce qui est le plus difficile avec le nature, puisque vous devez accepter ce que la nature vous donne et vous ne pouvez pas user d’éléments techniques ou de produits de synthèse comme filet de sécurité. À telle enseigne, qu’il n’est pas rare que les vins natures de « cassent la gueule » et montrent des défauts (que certains amateurs et sommeliers ont malheureusement tendance à prendre pour des qualités). Mais revenons au vin. J’en ai goûté deux cette semaine qui m’ont donné envie de vous en parler. Les deux sont du couple Gernot et Heike Heinrich dont le domaine situé dans le Burgenland, en Autriche, est considéré comme l’un des meilleurs producteurs. Un rosé et un blanc qui devraient vous rafraîchir en ces journées chaudes d’été.

Buvez moins. Buvez mieux.

Heinrich, Naked Rosé Blaufränkisch 2022, Autriche

22,85 $ - Code SAQ 14727489 – 12,5 % - Bio

Le blaufränkisch est une variété de raisin à la peau noire donnant des vins rouges au profil habituellement épicé et qui évoquent les petits fruits noirs. Le rosé les des Heinrich conservent des saveurs de fraise et de cerise auxquelles s’ajoutent un registre floral et de melon fort invitant. Légèrement perlant en attaque, il offre une bouche juteuse dotée d’une vive acidité. Des notes de bonbon ponctuent la finale qui laisse une fine impression de levure. Naturel et original.

★★1⁄2 $$

Heinrich, Naked White 2021, Autriche

23,15 $ - Code SAQ 14729337 – 12,5 % - Bio

Encore meilleur est cet assemblage de chardonnay, de pinot blanc et de grüner veltliner donnant un blanc aux notes intenses de levure auxquelles se greffent un éventail aromatique diversifié de fleur blanche, de pomme jaune, de poivre blanc et de jasmin. C’est ample et nourri tout en montrant une acidité tonique. Légèrement perlant au départ, il suffit d’un coup de carafe pour stabiliser le vin. Servi bien frais, il se laisse boire tout seul.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.