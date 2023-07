Evander Kane tourne le dos à l’Alliance pour la diversité dans le hockey

Estimant que l’Alliance pour la diversité dans le hockey (HDA), qu’il a contribué à mettre sur pied, ne joue plus le même rôle dans la société, Evander Kane a cessé de représenter l’organisation.

Les relations entre l’Alliance et la Ligue nationale de hockey ont continué de se détériorer récemment quand le regroupement a choisi de dénoncer la création d’un comité ayant pour but de rendre le sport plus accessible à tous. Ayant les mêmes motivations que le circuit Bettman, la HDA s’est insurgée de ne pas avoir été incluse dans les plans.

• À lire aussi: Chris Tierney quitte Montréal

• À lire aussi: Alex Galchenyuk: de premier choix à dernier de classe en 7 moments marquants

• À lire aussi: Les Hurricanes initient leurs espoirs au hockey luge

Rappelons que les anciens joueurs P.K. Subban et Anson Carter dirigeront ce comité de la ligue.

L’Alliance a été fondée en juin 2020 par sept joueurs de couleur, dont Kane, le Québécois Anthony Duclair et Akim Aliu.

«Au cours de nos carrières respectives, chacun des membres de l’Alliance a enduré de multiples formes de racisme et notre but initial était de mettre en lumière ces expériences. À ses débuts, l’impact et le rôle de la HDA étaient significatifs», a écrit l’attaquant des Oilers d’Edmonton sur Twitter.

«Malheureusement, mes plus grandes préoccupations se sont avérées et la HDA est dorénavant dirigée et influencée par des membres avec des motivations individuelles, a poursuivi Kane. Il y a une approche combative avec d’autres organisations et groupes qui poursuivent des objectifs similaires. Il s’agit d’une méthode que je ne soutiens pas.»

Assurant avoir pris une décision difficile et décevante, le hockeyeur de 31 ans a indiqué qu’il poursuivrait sa propre lutte afin d’aider les athlètes de couleur à pratiquer leur sport.