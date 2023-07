Deuxième chance pour les Cowboys Fringants au Festival d’été : « la charge émotive va être là » - Jean-François Pauzé

Le Festival d’été et les Cowboys Fringants ne baissent pas les bras. Chassé des plaines d’Abraham par un orage imminent avant même d’avoir pu amorcer leur concert, jeudi soir, le groupe chouchou des Québécois pourra se reprendre lundi.

Pour permettre aux festivaliers de vivre ce moment privilégié et tant attendu avec ses favoris, le Festival d’été a décidé de reprendre en entier la programmation de jeudi, qui comprenait des prestations de Robert Charlebois et Sara Dufour, en ajoutant une journée supplémentaire à son édition 2023.

LE FEQ SE PROLONGE



Prise 2 pour Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois et Sara Dufour sur les Plaines le lundi 17 juillet!



19h → Sara Dufour

20h → Robert Charlebois

19h → Sara Dufour
20h → Robert Charlebois
21h30 → Les Cowboys Fringants

Cette prolongation serait inédite dans l’histoire du FEQ. « En 26 ans (de 1983 à 2009), je n’ai jamais vu ça », rapporte l’ancien programmateur Jean Beauchesne.

Les admirateurs des Cowboys Fringants auront ainsi une autre occasion de crier leur amour et afficher leur soutien au chanteur Karl Tremblay dans sa lutte contre le cancer de la prostate.

« La charge émotive va être là, reconnaît le guitariste Jean-François Pauzé, mais il ne faut pas que ça nuise à notre performance. On va rester les Cowboys cabotins, un peu niaiseux, tout en acceptant cette dose d’amour et d’affection du public. On va être aussi en forme qu’on l’était jeudi et ça va peut-être redoubler notre ardeur, vu que nous avons une chance de se reprendre. C’est une soirée qui risque d’être exceptionnelle. »

Montagnes russes d’émotions

De l’aveu du bassiste de Jérôme Dupras, les Cowboys Fringants, récipiendaires 2023 du prix Miroir de la renommée du FEQ, ont eux-mêmes vécu des montagnes russes d’émotions, jeudi.

« Ça a été une journée rocambolesque. Dès les tests de son, l’équipe météo nous disait que c’était houleux. »

Puis, à quelques minutes du début du concert, qui avait été devancé à 19h30, le couperet est tombé. Les Cowboys Fringants ont quand tenu à aller saluer le public et chanter un bout de Sur mon épaule a capella.

« On voyait des gens dans la foule qui pleurait, qui tenait bien haut des pancartes. Nous étions déçus de la situation, mais grâce à l’équipe du festival et la ville de Québec, qui ont remué mer et monde pour tenir une journée supplémentaire, on a appris vers 23h30 la remise du concert », raconte Jérôme Dupras.

Courageux Karl

Ce sera donc la septième fois que les Cowboys Fringants joueront au Festival d’été et leur onzième présence sur les plaines d’Abraham en carrière.

Même si le public a toujours été de leur bord au fil des ans, le groupe remarque que la dose d’amour est encore plus forte depuis que Karl Tremblay a annoncé qu’il était malade, l’année dernière.

« Les gens sont solidaires, signale Jean-François Pauzé. Tout le monde connaît de près ou de loin quelqu’un qui a été atteint du cancer ou d’une autre maladie. Ça touche les gens de voir que soir après soir, il monte sur scène malgré tout. Il fait le travail, même quand il est moins en forme. Il est là courageusement. »