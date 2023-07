Festival d'été de Québec: nos suggestions de spectacles vendredi soir

The Smile, 21h15, parc de la Francophonie

Thom Yorke et Jonny Greenwood. Non, ce n’est pas encore la première visite à Québec de Radiohead que tous les fans du quintette d’Oxford attendent depuis trop longtemps. C’est The Smile, projet parallèle qui pourrait devenir leur occupation principale. Impossible de passer à côté.

Alvvays, 20h, parc de la Francophonie

Cette formation torontoise a gagné lentement mais sûrement ses galons sur la scène indie. Son dernier album, Blue Rev, a attiré à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Pour les amateurs de Wolf Alice!