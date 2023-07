Financer l’achat d’une automobile: quelles sont vos options?

Vous souhaitez acheter une voiture neuve ou usagée? Alors que les taux d’intérêt atteignent des sommets qu’on n’avait pas vus depuis plus de 20 ans, voici quelques options de financement et ce qu’il faut savoir sur chacune d’entre elles. Attention, il y en a certaines à éviter si vous le pouvez!

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour financer votre achat de véhicule. Aperçu de leurs principales caractéristiques.

Le financement auprès du concessionnaire

Ce type de financement est offert par la plupart des marchands. Actuellement, il n’est pas rare de voir des taux d’intérêt de 5 à 8%. Il est possible d’obtenir un rabais si on est déjà client du concessionnaire, ou en fonction de notre pointage de crédit.

Le financement auprès d’une banque

Les taux d’intérêt pour un prêt auto accordé par une institution financière sont généralement plus élevés que ceux offerts par les concessionnaires. On en trouve aux alentours de 8% et plus, selon la somme empruntée, la période d’amortissement et le dossier de crédit, notamment.

Sylvie De Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire et juridique chez Option Consommateurs, recommande de magasiner pour s’assurer de trouver le meilleur taux, mais également de se renseigner sur les conditions. «Si on souhaite revendre la voiture avant la fin du prêt, dans certains cas l’autorisation du prêteur est nécessaire. Il vaut mieux vérifier avant de signer», prévient-elle.

Avec une marge de crédit personnelle

Cette option est beaucoup plus coûteuse, puisqu’il faut s’attendre à avoir un taux d’intérêt d’au moins 12% et plus. Ce type de financement requiert aussi une bonne discipline de la part du consommateur. «Contrairement à un prêt sur une période donnée, il n’y a pas de durée fixe. De plus, seuls les paiements des intérêts sont exigibles chaque mois. Par conséquent, le remboursement pourrait s’étirer très longtemps», mentionne Sylvie de Bellefeuille.

Avec une marge de crédit hypothécaire

Utiliser sa marge de crédit hypothécaire pour acquérir une automobile peut être tentant, car les taux sont beaucoup plus faibles que ceux de la marge de crédit personnelle (environ 7 à 8% actuellement). Sylvie De Bellefeuille souligne toutefois qu’en finançant son véhicule avec ce type de marge revient à garantir avec sa maison un bien qui perd beaucoup de valeur. «On devrait le réserver à quelque chose de durable, des rénovations sur sa propriété par exemple», dit-elle.

Comme pour la marge personnelle, une discipline sans faille est requise pour le remboursement.

Deuxième ou troisième chance au crédit

Si vous avez un mauvais dossier de crédit et que vous n’avez pas réussi à obtenir du financement traditionnel, dans ce cas vous songez peut-être à avoir recours aux prêteurs qui proposent une deuxième, voire une troisième chance au crédit.

Sachez qu’il faudra en payer le prix, car les taux d’intérêt demandés seront alors très élevés. Comptez près de 11% et plus pour une deuxième chance et près de 15% et plus pour une troisième chance. Le prêteur prenant davantage de risques, il exige en retour des intérêts plus élevés. Ce type de prêt est plus courant pour les véhicules d’occasion que les neufs.

CONSEILS: