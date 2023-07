«Je vais mettre fin à ta descendance» : Galchenyuk aurait proféré des menaces d’une extrême violence

L’attaquant Alex Galchenyuk, dont le contrat a été récemment résilié par les Coyotes de l’Arizona, aurait proféré de violentes menaces à des policiers de Scottsdale dans un incident survenu la semaine dernière.

C’est ce que révèle le rapport de police obtenu par le média 12 news en Arizona.

Selon les allégations, Galchenyuk aurait menacé un policier qui intervenait dans une situation de délit de fuite de le couper («chop») et de découper les reins des membres de sa famille.

«Je vais mettre fin à ta descendance. Un appel et tu es mort», aurait prévenu Galchenyuk aux autorités policières.

Le père de Galchenyuk était sur les lieux et, toujours selon le rapport, il aurait dit aux policiers n’avoir jamais vu son fils agir de façon aussi agressive.

L’ex-attaquant du Canadien de Montréal aurait aussi lancé une insulte à caractère raciale à un policier Afro-Américain, d’après le témoignage d’un des membres des forces de l’ordre.

Galchenyuk s’était entendu avec les Coyotes le 1er juillet sur les termes d’un contrat d’un an, d’une valeur de 775 000$ à titre de joueur autonome sans compensation.

Deux semaines plus tard, les Coyotes ont l’ont soumis au ballottage dans le but de résilier son contrat, et ce, sans fournir d’explications.

Le site sportif The Athletic avait ensuite appris que le troisième choix au total du repêchage de 2012 a été arrêté par le service de police de Scottsdale, le dimanche 9 juillet dernier. Il a été libéré le lendemain.

Galchenyuk fait face à des accusations de délit de fuite, de conduite désordonnée, de refus d’obéir, de résistance à une arrestation, de menace et d’intimidation.