La LCF à Québec: «on ne peut même pas y penser», affirme l’homme d’affaires Jacques Tanguay

Le commissaire Randy Ambrosie a beau répéter que la Ligue canadienne de football a un œil sur le marché de Québec, la réalité n’est pas si simple.

«Monsieur Ambrosie est un homme gentil et courtois, mais une équipe de la LCF à Québec, on ne peut même pas y penser présentement parce qu’il n’y a pas d’infrastructure pour accueillir un club à Québec, a tranché l’homme d’affaires Jacques Tanguay, joint vendredi par Le Journal. C’est un projet qui pourrait peut-être arriver un jour, mais ça prendrait une nouvelle infrastructure et l’investissement ne viendra pas du privé... Pour le PEPS, c’est fait pour 12 500 personnes [assises] et la réalité, c’est que c’est impossible d’agrandir avec ce qu’il y a autour. Ça ne correspond pas aux standards de la Ligue canadienne.»

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Dans une conversation tenue jeudi soir avec M. Ambrosie, en marge de sa visite à Montréal pour le match de vendredi entre les Alouettes et les Argonauts de Toronto, le commissaire mentionnait pourtant à nouveau Québec comme une ville ciblée pour une expansion à 10 équipes.

«J’ai fait la rencontre de M. Tanguay, l’an dernier, à la Coupe Vanier, avait-il noté. C’est quelqu’un qui a beaucoup apporté au football à Québec avec les succès du Rouge et Or de l’Université Laval. Nous n’avons pas encore eu la discussion avec lui [concernant une possible expansion], mais c’est quelqu’un à qui on doit parler, minimalement pour ses connaissances de ce marché, pour aller de l’avant.»

M. Tanguay préfère donner l’heure juste et couper court aux tractations.

«Une période critique»

Le commissaire assure ne pas se servir de Québec dans le but de mettre de la pression pour une prochaine expansion à Halifax. Au fil de la conversation, Ambrosie se met même à rêver de faire revivre une rivalité entre Montréal et Québec, comme celle qui opposait à l’époque, dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien aux Nordiques.

«L’une des grandes rivalités du sport professionnel a été celle entre le Canadien et les Nordiques, a déclaré l’homme de 60 ans, qui est originaire du Manitoba. Québec serait une fantastique localisation pour une équipe.»

Joël Lemay / Agence QMI

Mais la ville de Halifax n’a-t-elle pas une longueur d’avance sur Québec présentement?

«Il n’y a aucun doute qu’on aimerait avoir un club dans les Maritimes, mais nous en sommes à une période critique et les prochaines étapes seront importantes», a-t-il résumé, à propos de cette expansion tant souhaitée.

Du même souffle, Ambrosie qualifie de «très viable» le groupe intéressé à accueillir une formation dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. La LCF insiste: il faut que les conditions nécessaires soient réunies pour durer.

«Le bureau des gouverneurs a montré une direction claire à l’effet qu’on veut procéder à une expansion à 10 équipes, est venu préciser Ambrosie. Il n’y a pas un sentiment d’urgence absolu. On veut que la situation soit définitive. Mais évidemment, c’est mieux plus tôt que tard.»

Aucun stade à Halifax

Pendant qu’un événement nommé «Touchdown Atlantic» aura lieu dans un stade temporaire devant 11 000 personnes, grâce à une partie entre les Roughriders de la Saskatchewan et les Argonauts de Toronto, le 29 juillet à Halifax, on a la confirmation qu’il n’y a rien de bien concret dans le dossier de Québec.

«Pour la ville de Halifax, c’est définitivement une destination intéressante pour ajouter un club de la LCF dans l’est du pays, mais encore là, je n’ai pas encore vu la construction d’un nouveau stade», a ajouté M. Tanguay, concluant que le Huskies Stadium, situé à l’Université Saint Mary’s, n’est pas non plus une option pour accueillir une équipe de la Ligue canadienne en permanence.

Le commissaire de la LCF joue ses cartes et souhaite une expansion, mais à court terme, ça prendra un nouveau stade quelque part. Et la rivalité Montréal-Québec demeurera, pour l’instant, au niveau du football universitaire.

Jusqu’à 12 équipes...

Si le commissaire ne tranche pas aussi facilement, c’est Halifax qui se positionne comme la 10e ville risquant d’accueillir la LCF. Ce n’est que par la suite que Québec risque de s’ajouter dans le portrait pour un passage à 11 ou 12 équipes, advenant évidemment les infrastructures requises.

«Dans n’importe quelle ligue sportive, plus le nombre d’équipes viables est élevé, mieux c’est», admet d’ailleurs Ambrosie.

Chose certaine, depuis que la situation s’est stabilisée à Montréal, le circuit canadien envisage de croître.

«De Montréal à Vancouver, la Ligue canadienne de football n’a jamais misé sur un groupe de propriétaires aussi fort qu’actuellement, a noté le commissaire. Nous sentons désormais une belle collaboration entre toutes nos équipes. Il y a beaucoup d’excitation.»

De l’excitation, certes, mais pour le moment, on parle toujours d’une ligue à neuf équipes, dont quatre dans l’est.