Après les pluies reçues au cours des derniers jours, le niveau des cours d’eau se stabilise, mais la Ville de Magog reste toujours sur un pied d’alerte alors qu’elle est en contexte d’inondations mineures.

La navigation sur la rivière a même été interdite le temps de diminuer le niveau d’eau.

Bien qu'à la baisse, le niveau du lac Memphrémagog est toujours trop haut. Le niveau du lac est à plus de 208 mètres.

«En début de semaine, on était à une ouverture de nos bennes du barrage à 120 m3 par seconde. Présentement, on est à 140 m3 par seconde», a dit le coordonnateur aux mesures d’urgence de la Ville de Magog, Sylvain Artaud.

Cette technique fait que le débit de la rivière est trop élevé pour que des embarcations y naviguent.

«La rivière est très mouvementée et on avait des préoccupations de sécurité des embarcations des citoyens et des gens donc on a interdit la circulation maritime sur la rivière», a ajouté Sylvain Artaud.

Les descentes et les plages fermées

Une cinquantaine de quais ainsi que des embarcations ont été retirés des eaux afin de sécuriser la rivière. Les quais de la Ville ont aussi été attachés afin de s’assurer que rien ne parte à la dérive.

Les plages sont fermées comme l'eau les a complètement englouties. Les descentes à embarcations sont aussi interdites d'accès.

«On recommande aux citoyens de ne pas circuler sur le lac pour essayer d’avoir le moins de mouvements de vagues possible. Comme l’eau est haute, ça peut endommager les berges des citoyens donc on sensibilise les gens à ne pas se promener sur le lac cette fin de semaine», a souligné le coordonnateur aux mesures d’urgence de la Ville de Magog.

Les activités auront lieu

Pourtant, les Escapades Memphrémagog, elles, poursuivront leurs activités au cours de la fin de semaine. Le Grand Cru va tout de même adapter sa navigation.

«On navigue plus vers le centre du lac et on navigue plus lentement. Ça a comme impact de réduire significativement les vagues. Lorsqu’elles arrivent aux berges du lac, elles sont presque inexistantes», a mentionné la directrice générale adjointe de PAL+, Élyse Lespérance.

Pour ce qui est des activités prévues cette fin de semaine, la compétition de nage en eaux libres a tout de même lieu et le Trimemphré adaptera son épreuve de natation.

Heureusement, les autorités estiment que les prévisions météo favorables permettront la baisse du niveau du lac. En attendant, Magog est toujours dans un contexte d'inondations mineures. Des patrouilleurs de la Régie de police Memphrémagog sensibiliseront les plaisanciers à la situation au cours de la fin de semaine.