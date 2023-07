De Gatineau au Cap-Breton: Louis Robitaille amènera tout son monde en Nouvelle-Écosse... même ses parents !

Louis Robitaille aurait difficilement pu choisir un marché plus loin de celui de Gatineau, où il a œuvré lors des trois dernières saisons, pour poursuivre sa carrière dans la LHJMQ. Et tant qu’à déménager à Sydney en Nouvelle-Écosse, où il a été confirmé comme nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton vendredi, Robitaille amènera toute sa famille avec lui... même ses parents!

La nouvelle avait filtré depuis quelque temps et a été confirmée vendredi. L’homme de hockey a signé un contrat de quatre ans avec la formation néo-écossaise qui n’avait plus d’entraîneur-chef depuis le congédiement de Jon Goyens en juin dernier.

Des options

Robitaille jonglait également avec l’idée de faire le saut chez les professionnels alors qu’une formation de la Ligue américaine de hockey lui avait fait de l’œil. Une proposition qui ne cadrait toutefois pas dans les critères qu’il recherchait.

«Le plus important pour moi en partant de Gatineau, c’était la stabilité et c’est ce que les Eagles m’ont offert. J’avais toujours une année de contrat restante avec les Olympiques donc je n’allais pas accepter un emploi juste pour accepter un emploi», a-t-il reconnu.

Cette stabilité, c’est quatre ans de contrat. Mais pour obtenir ça, il aura aussi fallu qu’il accepte de partir à 16h de Gatineau.

«C’est un gros move, c’est sûr. Pour moi, déménager à deux heures ou à 16h, c’est un déménagement pareil. Je suis extrêmement chanceux d’être épaulé par ma femme et mes enfants qui sont très excités d’aller en Nouvelle-Écosse. Ce sera l’expérience d’une vie pour mes enfants. Mes deux filles pourront aller à l’école française», a-t-il expliqué.

Et ses parents, retraités, suivront aussi la famille. Ils avaient loué un condominium à Gatineau afin de suivre leur fils durant la saison hivernale et feront maintenant le voyage en Nouvelle-Écosse.

«C’est une vraie aventure familiale! Mes parents ont décidé de nous suivre et pourront passer du temps avec leurs petits-enfants.»

Un mandat motivant

Avec les Eagles, Robitaille aura sous la main une équipe jeune mais qui n’en est pas à l’an 1 de son processus de reconstruction. Ils comptent notamment sur le premier choix au total du repêchage de la LHJMQ en 2022, le défenseur Thomas Lavoie, ainsi que sur Cam Squires, un attaquant natif de l’Île-du-Prince-Édouard qui vient d’être réclamé en quatrième ronde par les Devils du New Jersey, lors de la dernière séance de sélection de la LNH à Nashville.

«C’était important pour moi d’aller travailler avec un directeur-général établi en Sylvain Couturier, qui a un plan précis. Je regarde ce qu’on a fait à Gatineau dans les trois dernières années, on a fait grandir nos jeunes, et au Cap-Breton, on se dirige un peu dans la même lignée. C’est un beau défi.»

L’ancien dur à cuire a fait ses débuts dans la LHJMQ comme entraîneur adjoint avec les Voltigeurs de Drummondville en 2011, avant d’accepter le poste d’entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville lors de la saison 2016-2017. Il a dirigé les Olympiques en tant qu’entraîneur et directeur général les trois dernières saisons, menant l’équipe jusqu’en demi-finale du trophée Gilles-Courteau la saison dernière, où ils se sont inclinés en quatre parties face aux éventuels champions de la Coupe Memorial, les Remparts de Québec.

Il a aussi fait partie du programme de Hockey Canada à quelques reprises, notamment en tant qu’entraîneur adjoint avec Équipe Canada junior lors du tournoi d’août 2022, où ÉCJ a remporté la médaille d’or à Edmonton. Il avait aussi obtenu le poste d’entraîneur-chef de l’équipe des moins de 18 ans devant participer à la Coupe Hlinka-Gretzky à l’été 2020 avant que la compétition ne soit annulée en raison de la pandémie.