Festival d’été de Québec: la grande «fiesta» de Pitbull met le feu aux Plaines

Il fallait arriver tôt vendredi soir pour venir danser à la grande «fiesta» de Pitbull, alors que les Plaines, métamorphosées en immense piste de danse, étaient fermées avant même l’entrée en scène de «Mr. Worldwide».

• À lire aussi: Festival d’été de Québec: soirée complètement «caliente» pour Pitbull

Après quelques jours maussades et deux soirées annulées cette semaine en raison de la mauvaise météo, les festivaliers étaient en quête, et avec raison, d’une bonne dose de «party». Et, le rappeur multigénérationnel Pitbull a su livrer la marchandise.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Sans se faire prier, l’américain d’origine cubaine a rapidement lancé la machine à succès, entouré de ses danseuses aux tenues légères, avec Don’t Stop the Party. «Que no pare la fiesta, don’t stop the party [Que la fête continue, n’arrête pas la fête]» chantait-il, rappelant ce succès de 2012.

Succès après succès

Le chanteur de 42 ans était en forme et la foule en délire. On pouvait entendre le public hurler dès les premières notes de ses chansons, dont plusieurs se sont retrouvées au palmarès des 100 plus grands succès Billboard, à un moment ou un autre de sa carrière, amorcée il y a près de 20 ans.

«Dale! [Allons-y!]» lâchait-il , pour en rajouter en livrant un bon coup de hanche à plusieurs occasions, avant d’envoyer les succès tels Hôtel, Gasolina ou Fireball, qu’il a interprétés deux fois plutôt qu’une. Il fallait être insensible pour ne pas avoir envie de suivre la cadence enflammée de l’artiste de Miami.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

C’est d’ailleurs en référence à cette ville de la Floride, où il a grandi, qu’il se présente aussi sous le nom de Mr. 305, en référence à son indicatif régional. C’est également le nom de sa propre maison de disques.

Chemise noire et lunettes fumées

Tout de noir vêtu et arborant ses lunettes fumées, Armando Christian Pérez, de son vrai nom, était visiblement heureux de retrouver ses admirateurs de Québec, qu’il n’avait pas vu depuis son dernier passage au défunt Colisée Pepsi, en avril 2012.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le chanteur, père de six enfants issus de plus d’une union, a aussi donné un aperçu de ses nombreuses collaborations faites au fil des deux dernières décennies, à travers quelques medleys. On a ainsi pu se rappeler, la pièce On the Floor accompagnée de Jennifer Lopez, I Like it, avec Enrique Iglesias, Feel This Moment avec Christina Aguilera et Rain Over Me avec Marc Anthony, pour ne nommer que celles-là.

C’est finalement sur Give Me Everything qu’il a clos son spectacle, en remerciant chaudement son public, mais sans rappel.

Une soirée que Québec n’est pas près d’oublier.

Effluves jamaïcains

Avant la vedette latino, la jeune chanteuse Koffee s’est présentée pour la première fois à Québec, devant un site qui était déjà plein à craquer.

Âgée de 23 ans, l’auteure-compositrice-interprète a livré une performance aux accents reggae chantée en patois jamaïcain, d’où elle est originaire. Souriante et détendue, la jeune femme s’est permis un clin d’œil célèbre Bob Marley, en poussant les premières notes de la populaire Redemption Song.

Déhanchements et paroles explicites

C’est la chanteuse montréalaise d’origine hondurienne, Isabella Lovestory, qui a ouvert le bal, hier, en servant son reggaeton explicite aux accents électro-pop. Tout y était pour enflammer la foule, prête à faire la fête.

Vêtue d’un ensemble moulant rose métallique, l’artiste de 30 ans a définitivement donné le coup d’envoi aux coups de hanches langoureux, qui ont par la suite été nombreux.