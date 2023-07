Météo en dents de scie avec du soleil samedi et de la pluie dimanche

Avec le beau temps relatif, teinté de nuances de grisaille, anticipé pour le week-end, dame Nature offre un peu de répit aux Québécois après le déchaînement de la météo qui a causé, jeudi, des dégâts dans plusieurs secteurs.

Pour les deux prochains jours, c’est à des prévisions météo en dents de scie qu’on aura droit avec plus d’ensoleillement pour la journée de samedi et un temps en partie maussade et pluvieux dimanche dans la majeure partie de la province.

Pour la journée de samedi à Montréal et ses environs, le temps sera généralement ensoleillé et humide avec des températures de 28 degrés et un humidex de 36, tandis que l’ouest de la province risque d’avoir quelques averses sans accumulation samedi soir.

En revanche, à Québec, Environnement Canada anticipe un temps plutôt maussade avec des averses et beaucoup d’humidité, alors que les secteurs un peu plus au nord auront droit à du temps nuageux, notamment dans Charlevoix et au Saguenay.

Pour la journée de dimanche, le parapluie sera de mise, puisque l’agence fédérale prévoit des précipitations dans la majeure partie de la province et des températures en légère baisse, mais toujours avec un effet humidex dans le sud du Québec.