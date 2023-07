Missions à l’étranger: moins cher que prévu pour les voyages de Bruno Marchand et de ses accompagnateurs

Les premières missions à l’étranger du maire de Québec et de sa délégation ont coûté moins cher que prévu aux contribuables.

Depuis son arrivée au pouvoir, le maire de Québec, Bruno Marchand, a effectué quatre missions à l’extérieur du Québec. D’abord, du 11 au 19 novembre 2022, il s’est déplacé à Paris et Le Havre, en France, et à Tunis, en Tunisie. Ensuite, il a fait un court séjour à Vancouver, du 17 au 19 janvier 2023. Puis, il a visité des villes nordiques, soit Copenhague (Danemark), Malmö (Suède) et Helsinki (Finlande), du 22 au 31 mars. Finalement, il s’est rendu en France et en Belgique, du 19 au 29 avril.

Les dépenses pour les missions sont en parties publiées sur le site de la Ville de Québec. Celles pour Vancouver ont été obtenues par l'accès à l'information. Pour la dernière mission en lice, les données seront diffusées plus tard cet été, a informé le service du greffe. Les factures que nous avons pu consulter totalisent 42 328$, pour les trois premiers voyages.

13 000$ pour 3 personnes en 8 jours

Pour la mission de huit jours en France et en Tunisie, l’administration municipale avait prévu un montant maximal de 13 000$ uniquement pour les deux accompagnateurs du maire, soit son attaché de presse et une conseillère en relations internationales. En fin de compte, la facture totale s’est chiffrée à 12 979$, mais celle-ci inclut les dépenses du maire lui-même.

La même situation s’est produite pour le déplacement dans les pays nordiques. Cette fois, la délégation était plus nombreuse. Le maire Marchand était accompagné de quatre personnes de la Ville, dont le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance. Alors qu’une cinquième personne devait être de la délégation, soit le directeur du Bureau des relations internationales de la Ville, Sébastien Goupil, on avait prévu des dépenses maximales de 36 000$, excluant le maire.

Les factures réelles présentent des coûts totaux de 26 000$. Ceux-ci incluent les dépenses du maire, mais excluent M. Goupil, qui n’a finalement pas participé au voyage.

Finalement, le déplacement à Vancouver de Sébastien Goupil et Bruno Marchand a coûté 3400$, dont 2400$ en frais de vols.

Volonté de réduire les coûts

Au cabinet de Bruno Marchand, l’attaché de presse Thomas Gaudreault assure que «chaque mission est réalisée avec un souci particulier sur les dépenses. La philosophie derrière chaque mission est de la réaliser à moindre coût».

Les économies sont réalisées surtout sur les transports, explique le porte-parole. «Outre les économies sur les repas, c’est particulièrement les transports qui nous font économiser. Dès que c’est possible, les taxis sont remplacés par la marche ou le vélo. Les tramways et les métros nous permettent de nous déplacer à petit prix, partout dans une ville, sans contrainte. Le maire voyage également toujours en classe économique, ce qui réduit considérablement le coût.»

La planification des missions permet aussi une meilleure flexibilité sur les tarifs lors des réservations, ajoute-t-il.