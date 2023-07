Refoulements d'égouts chroniques: des résidents de Charlesbourg sans recours

Des résidents de Charlesbourg se disent sans recours après avoir subi des refoulements d'égouts à répétition. Ils demandent à la Ville de Québec de trouver une solution pour éviter de revivre ce problème.

Avec la pluie des derniers jours, plusieurs propriétaires du secteur ont subi ce problème à nouveau. Mais ils craignent le revivre si aucune action n'est prise par la Ville dans ce dossier.

«À chaque fois qu'il pleut un peu on est nerveux d'avoir de l'eau au sous-sol», a mentionné une résidente.

Pour la 3e fois en 12 ans, cette résidente de Charlesbourg a subi cette semaine un refoulement d'égout. Les infrastructures de la Ville seraient à l'origine de la situation.

«En plein été c'est les pluies torrentielles qui ont fait ça. Mais à chaque fois c'est la même problématique qui fait ça. Ma maison n'a pas rien à se reprocher, je me fais dire par des experts et mes propres assurances que ma maison est parfaite, que c'est la Ville le problème», explique-t-elle.

Quelques rues plus loin, chez Trycia Albert, le constat est le même.

«L'eau rentre et on est pas capable de contrôler et ils disent qu'il n'y a rien à faire ça pas de bon sens on ne peut pas vivre comme ça. La Ville n'est pas capable de fournir les égouts et ça refoule toute dans la maison. On est beaucoup de voisins et même 8 rues plus loin c'est pareil», détaille-t-elle.

Ce couple qui réside sur la rue des éperviers depuis 37 ans calcule des dommages d'au moins 20 000$.

«On va avoir une grosse demande à faire à la Ville. Nos assurances ne paient pas tout alors le reste c'est la Ville qui devra payer», explique le propriétaire.

Une action collective contre la Ville a été mise sur pied.

«Tout le ruisseau Duscheneau jusqu'à Henri Bourassa en suivant le ruisseau c'est tout le monde qui ont des problèmes comme ça», explique un homme.

L'opposition de la Ville de Québec demande à ce que le gouvernement passe à l'action: «On sait qu'il y a eu du développement dans les dernières années, il faut mettre à niveau nos infrastructures à la Ville de Québec, mais c’est toujours une question d’argent, il va falloir que le gouvernement contribue également.»

La Ville de Québec indique qu'il n'y a aucun travaux de planifiés dans le secteur, mais qu'elle poursuit son évaluation pour intervenir au bon endroit.