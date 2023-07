Russell Westbrook veut investir dans le soccer anglais

Après les golfeurs Jordan Spieth et Justin Thomas, le joueur de basketball Russell Westbrook s’est joint à un groupe américain d’investissement qui tente de faire l’achat du club de soccer anglais Leeds United.

L’étoile des Clippers de Los Angeles a annoncé la nouvelle jeudi, pendant l’événement Variety + Sportico Sports & Entertainment Summit. Westbrook a indiqué avoir investi dans 49ers Enterprises, la branche d’investissement des 49ers de San Francisco.

Ce sont les propriétaires de l’équipe de la NFL qui ont acheté les parts majoritaires de Leeds, en juin. Ils tentent désormais d’acquérir à 100 % l’organisation qui a été reléguée de la Premier League cette année.

Ainsi, Spieth, Thomas et les basketteurs Larry Nance fils et T.J. McConnell ont tous uni leurs efforts – et leurs portefeuilles – afin de fournir l’argent nécessaire. Selon The Athletic, la vente de Leeds pourrait se faire pour un montant de 213 millions $.

Westbrook, qui a partagé la saison 2022-2023 entre les Lakers de Los Angeles et les Clippers, a accepté cet été une prolongation de contrat de deux ans pour un peu moins de 8 millions $.