Du jamais-vu: trois incendies de résidences probablement touchées par la foudre à Québec

Le Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ) a dû intervenir à trois reprises, jeudi soir, en lien avec des résidences frappées par la foudre. Il s’agit d’une situation jamais vue puisque les résidences touchées se font généralement extrêmement rares.

«Trois dans une même soirée, c’est exceptionnel et c’est la première fois que je vois ça», souligne le porte-parole du SPCIQ, Bill Noonan.

«Si on regarde les statistiques à l’échelle du Québec et du Canada, c’est relativement rare que des incendies dans une résidence soient causés par la foudre», a-t-il ajouté.

Au total, 102 interventions ont été réalisées, dont 31 pour des dangers électriques, 30 pour des dégâts d’eau et 10 pour des incendies.

L’un de ces incendies s’est déclaré vers 20h40 après que la foudre a frappé une résidence de deux étages sur la rue Général-Vanier, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou.

La trentaine de pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé la situation, mais les deux occupants, qui s’en sont tirés sans blessures, ne pourront pas réintégrer immédiatement leur résidence.

«C’est vraiment de la malchance. On attend toujours l’assureur, mais disons que c’est très magané. En attendant, on doit se reloger avec notre chien et nos deux chats», a confié la propriétaire de la maison au Journal.

Peu après 21h, une autre intervention des pompiers a été nécessaire sur la rue des Impatientes, où une femme a aperçu des flammes et de la fumée sur le mur d’un voisin après la foudre.

Un autre incendie s’est déclaré vers 22h30 dans un immeuble résidentiel situé sur la rue Camille-Lefebvre, près de la rue Gabriel-Lajeunesse, dans Beauport (voyez les images en vidéo principale).

Des appels au 911 faisaient état de la présence de flammes et d’une odeur de fumée dans un condo du quatrième étage après la foudre, ce qui a forcé l’évacuation des résidents.

Une deuxième alarme a été déclenchée pour mobiliser plus de pompiers qui ont finalement maîtrisé le feu. Un autobus du RTC a été demandé sur place pour les sinistrés.

Les appartements ont toutefois pu être réintégrés, à l’exception de celui où l’incendie s’est déclaré, alors que des dommages sont présents notamment dans l’entretoit, selon le SPCIQ.

Le Commissariat aux incendies s’est déplacé sur les lieux des incendies pour mieux comprendre ce qui s’est passé, même si la foudre serait en cause dans les trois cas.