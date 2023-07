Un jeune de Granby condamné pour avoir voulu voler des trafiquants... alors qu’il était sous filature policière

Un jeune de Granby qui s’est fait prendre en train de voler des trafiquants de stupéfiants parce que son complice était sous filature policière s’en sort avec une peine de 20 mois à purger dans la collectivité pour éviter qu’il soit expulsé vers son pays d’origine.

Malgré le fait qu’il a commis des «crimes très sérieux», Nive Kercy Muhoza, 23 ans, a pu bénéficier de la clémence du juge Serge Champoux, qui a constaté une «nette amélioration» de l’accusé, qui tente de se reprendre en main.

Arrivé au Canada à l’âge de 15 ans, le jeune originaire du Burundi a «des difficultés à s’intégrer», si bien qu’il accumule les mauvaises fréquentations et qu’il tombe dans la consommation de drogues et d’alcool.

Le 8 octobre 2020, lui et deux de ses amis, Mamadou Ly et un autre mineur qu’on ne peut identifier, fument du cannabis et élaborent un plan pour voler de la drogue à des trafiquants de Montréal.

Braquage de trafiquants, sous filature

«Il est convenu de faire venir ces personnes à Granby sous prétexte d’une transaction de stupéfiants. Sur place, l’objectif est de s’emparer des drogues qu’auraient ces personnes», décrit le juge Champoux.

Le rôle de Muhoza est de faire le guet sur la passerelle Miner, au centre-ville, pendant que les deux complices iraient à la rencontre des individus.

«Le mineur sort alors ce qui ressemble à une arme de poing et la pointe vers les occupants de la voiture, forçant ces personnes à sortir et dans un cas, à s’étendre sur le sol», peut-on lire.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’ils étaient alors sous filature de la police locale, et qu’elle a assisté par hasard au braquage.

«Voyant un événement extrêmement inquiétant, les policiers décident d’intervenir, ne pouvant demeurer des spectateurs passifs d’une telle démonstration de violence», explique le juge.

L’intervention a failli virer au vinaigre, car le jeune porteur de l’arme l’a pointée en direction d’un agent, heureusement sans jamais faire feu.

Il expose un «snitch»

Or, le mineur a finalement décidé de collaborer avec les policiers et il «fournit une déclaration qui incrimine ses complices».

Cette situation est mal reçue par Muhoza, qui décide de publier sur les réseaux sociaux un enregistrement du témoignage du mineur lors d’une audience au tribunal.

«Il accuse alors le mineur en question d’être un délateur ou un snitch et utilise d’autres commentaires semblables à son endroit vraisemblablement dans le but d’attiser la haine, la colère ou la vengeance contre cette personne», souligne le juge.

Possiblement expulsé

Toutefois, l’accusé n’est pas citoyen canadien, seulement résident permanent, faisant en sorte qu’il pourrait être expulsé en raison de ces crimes.

«L’interdiction de territoire pour grande criminalité peut être prononcée si une personne dans la situation de l’accusé est condamnée à une peine de plus de six mois d’emprisonnement», a souligné le juge.

Il a décidé de prendre en compte les nombreux efforts de Muhoza: «nettoyage de mauvaises fréquentations, cessation de consommation de plusieurs drogues et alcool, diminution, voire arrêt désiré de consommation de cannabis, retour aux études, détention d’un emploi depuis presque un an à temps plein», note-t-il.

Il a ainsi imposé une peine de 20 mois à purger dans la collectivité, ainsi qu’une probation de deux ans.