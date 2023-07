Annulation de spectacles: une décision basée sur la sécurité, martèle le Festival d’été

Aux festivaliers qui estiment que le Festival d’été de Québec (FEQ) a fermé trop tôt ses sites jeudi soir, l’organisation a expliqué vendredi que la décision a été prise pour des raisons de sécurité.

«Vous comprenez qu’il y a beaucoup de déception de toute l’organisation de ne pas avoir livré le spectacle d’hier [jeudi] en raison des conditions de la météo qui se sont détériorées plus rapidement que prévu», a déclaré Nicolas Racine, président-directeur général du FEQ.

Pourtant, l’organisation avait bon espoir de pouvoir présenter une partie du spectacle de la tête d’affiche, Les Cowboys Fringants, avant que le déluge commence, mais c’était peine perdue, puisque la soirée a été annulée peu après 19h. Les alertes météo annonçaient le pire.

Photo Stevens LeBlanc

«Tous les partenaires, toute l’organisation ont fait tout ce qu’il faut pour remanier l’horaire et essayer de livrer un spectacle quand même, mais malheureusement dame Nature a été plus forte que nous, hier soir», a-t-il ajouté.

«L’objectif premier pour moi et l’équipe qui prenons cette décision, c’est la sécurité des festivaliers et de toutes les personnes qui sont présentes sur les sites. Il y avait du monde hier. On voulait donner le temps aux gens de se rendre dans des endroits plus sécuritaires.»

«On travaille avec les informations qu’on a. On essaie de prendre la meilleure décision possible en fonction de la sécurité d’abord», a poursuivi M. Racine.

Une marge de manœuvre est nécessaire

Lorsqu’il y a des évacuations, comme il s’est produit à deux reprises cette année, le FEQ doit se donner une «marge de manœuvre», selon M. Racine, pour vider les plaines, mais aussi pour protéger les équipements des intempéries. Malgré les vents forts, le FEQ ne rapporte pas de dommages à ses installations.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Pour aider l’organisation dans sa prise de décision, le FEQ dispose d’une station météo sur le site même des plaines d’Abraham.

«On a toujours travaillé avec des météorologues, mais cette année, il est sur place avec nous. Il participe à tout ce processus-là», a indiqué M. Racine.

Cette année, les festivaliers y goûtent avec deux annulations en raison de la météo. Est-ce que ce genre de phénomènes risque de se répéter plus souvent dans les prochaines années avec les changements climatiques?

«On va faire avec. Je pense que cette année, c’est une année plus difficile peut-être. On va espérer pour le mieux pour les prochains jours. Ce soir [vendredi], ça s’annonce très bien. On devrait avoir une belle soirée festive», a conclu le PDG sur une note plus positive.