Wimbledon: quatre choses à savoir sur l’inattendue finale féminine entre Ons Jabeur et Marketa Vondrousova

LONDRES | Ce n’était pas l’affiche attendue pour cette finale de Wimbledon, surtout pas avec trois joueuses comme Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina qui se montrent aussi dominantes depuis le début de la saison.

Mais tant la Tunisienne Ons Jabeur, sixième favorite à Londres, que la Tchèque Marketa Vondrousova, 42e mondiale, ont fait tomber les têtes devant elles durant cette quinzaine, avec un jeu parfaitement ajusté au gazon du All England Club.

Voici quatre choses à savoir sur les deux finalistes, qui fouleront le prestigieux central vers de 9h samedi, à l’heure de l’Est, toutes deux en quête du premier titre majeur de leur carrière.

L’heure est à la revanche

À 28 ans, Ons Jabeur a déjà atteint le deuxième rang mondial, tandis que Vondrousova, 24 ans, n’a encore jamais fait «mieux» que le 14e échelon. Mais les deux adversaires se sont divisé les honneurs de leurs six premières confrontations (la plus ancienne datant de 2015, et la Tunisienne s’était alors retirée d’une rencontre de qualification, à Prague).

Surtout, c’est Vondrousova qui a remporté leurs deux derniers matchs, tous deux joués cette saison sur surface dure, au deuxième tour des Internationaux d’Australie et en troisième ronde à Indian Wells.

«J’y vais pour ma revanche, a affirmé la Tunisienne, jeudi. Je ne l’ai pas battue cette année. [...] Mais nous avons toutes les deux soif de victoire. Celle qui la voudra davantage gagnera.»

Une grande première

Jabeur sera en quête de son premier titre du Grand Chelem, mais elle compte déjà l’expérience de deux finales, disputées l’an dernier, à Wimbledon et au US Open. Ce revers au All England Club est celui qui lui a fait le plus mal: après avoir remporté la première manche, elle a vu Rybakina revenir de l’arrière pour glaner le titre.

«Je n’ai jamais pu regarder ce match en entier. C’était très, très difficile pour moi, a confié Jabeur, mercredi, après sa victoire en quarts contre... Rybakina. [...] Même visionner l’épisode sur Netflix était douloureux.»

Mais Vondrousova n’est pas non plus une néophyte en matière de grands matchs. En 2019, à seulement 19 ans, elle avait atteint la finale à Roland-Garros, s’inclinant 6-1 et 6-3 devant une Ashleigh Barty au sommet de son art.

Souvent blessée (elle a raté six mois l’an dernier pour soigner son poignet, notamment), la Tchèque n’avait toutefois pu réitérer l’exploit depuis.

Pour une place dans l’histoire

Vondrousova a déjà écrit son nom dans l’histoire en devant la première joueuse de l’ère Open (soit depuis que les professionnels peuvent disputer des tournois majeurs, en 1968) à atteindre la finale à Wimbledon sans être l’une des têtes de série de la compétition.

Qui était la dernière de l’histoire? Une certaine Billie Jean Moffitt, qui ne s’appelait pas encore Billie Jean King, et qui a perdu la finale de 1963 aux dépens de Margaret Court.

Jabeur, immensément populaire dans sa Tunisie natale, où elle est surnommée la ministre du Bonheur, tente pour sa part de devenir la première Africaine à remporter un titre majeur.

Un tableau hyper difficile

La tatouée Vondrousova – qui ne sait d’ailleurs pas combien de tatouages elle a sur le corps! – n’a pas volé sa place en finale.

La Tchèque l’a notamment obtenue en battant en quarts la quatrième favorite, Jessica Pegula. Puis, en demi-finale, elle a dominé la plus belle histoire de la quinzaine chez les femmes, Elina Svitolina, cette Ukrainienne, ancienne membre du top 3, qui a accouché d’une petite fille il y a neuf mois seulement.

Mais en dépit de son statut de sixième favorite, Jabeur avait hérité d’une portion de tableau incroyablement difficile, surtout sur gazon.

La Tunisienne a battu une championne en Grand Chelem en Bianca Andreescu, au troisième tour, puis elle a écrasé Petra Kvitova, couronnée deux fois au All England Club. Rybakina, qui l’avait renversée l’an dernier en finale, et la super puissante Sabalenka ont été ses deux dernières victimes.

Après leur rencontre en quarts, Rybakina avait d’ailleurs dit qu’elle croyait que la finaliste issue de cette moitié du tableau remporterait sans doute les grands honneurs.

Ce à quoi Jabeur avait acquiescé: «J’ai de la misère à expliquer à quel point cette portion est dure. On dirait que toutes les meilleures joueuses sur gazon s’y retrouvent.»