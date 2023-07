VILLENEUVE, Roger



M. Roger Villeneuve, âgé de 91 ans, est décédé à Longueuil, le 23 juin 2023, entouré des siens. Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Louise Bisson, ses deux filles, Martine (Éric Martin) et Krystine, son petit-fils Tommy, ses sœurs Jacqueline (feu Gérard Joyal) et Pierrette (feu Jules Lemyre), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.