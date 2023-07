GAUCHER, Edwin



Edwin Gaucher, fils de feu Adam Gaucher et de feu Sophie Wasilewska, nous a quittés le 11 juillet 2023 à l'âge de 90 ans. Il laisse dans le deuil sa bien-aimée épouse Esther Taillon ainsi que ses enfants qu'il a eus de sa première épouse feu Marie-Jeanne Forest: Pierre (Luce Dombrowski), Christine (Lana Lemieux) et Marc (Claudine Joncas) et ses sept petits-enfants: Frédéric (Hanna Dumanska), Benoît, Michel, Jonathan, Andrew, Lou-Gabriel, Emma, et son arrière-petit-fils Antoni, ainsi que par les enfants d'Esther: Isabelle (Jean-Luc Lamothe), Bruno et Geneviève Oss (Martin Tremblay). Il est aussi regretté par sa belle-sœur Lise Forest et ses beaux-frères, Jean-Paul Forest et Maurice Forest (Denise Lapointe), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Edwin était un géophysicien et ingénieur chevronné, diplômé de Harvard. Tout au long de sa carrière, il a participé à la création d'instruments de géophysique innovateurs, fondé de multiples sociétés dans le domaine minier et participé à la découverte de plusieurs gisements miniers au Canada. Il était un prospecteur dans l'âme, reconnu pour sa rigueur, sa ténacité et sa passion pour l'exploration. La famille accueillera les condoléancesVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Québec: www.societealzheimerdequebec.com Vos messages de sympathie et condoléances peuvent être transmis sur le site:www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces