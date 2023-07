MIGNAULT, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement Villa-Maria le 7 juillet 2023, est décédé à l'âge de 79 ans et 9 mois M. Jean-Yves Mignault, époux de Mme Julie LaBrie; fils de feu Mme Jeanne Dionne et de feu M. Thomas Mignault. Il demeurait à Saint-Alexandre, autrefois à Saint-Pascal de Kamouraska. La famille recevra les condoléances à ladès 12 h.suivi de la mise en niche au columbarium de la résidence funéraire de Saint-Pascal. Il laisse dans le deuil son épouse : Julie LaBrie; ses enfants : Annie (Carlton Williams), Isabelle (Paul Gosselin); ses petits-enfants : Étienne et Thomas Beaulieu, Norah Gosselin. Il était le frère de : feu Pierre-Paul, feu Cécile, feu Claude (Louise Guy), Jacques (Denise Godbout), feu Georges (Jocelyne Lévesque), René (Marie-Claude Langelier), Maurice, André, Gilberte, Michelle, Clément et le beau-frère de : feu Jacques (feu Gabrielle Bolduc), Yvette (feu Marcel Gariépy), Denise (feu Jean-Marc Bard), Napoléon (Céline Bernier), Guy (Marie-Josée Dubois), Marcel (Nicole Dubé), feu Monique (Claude Lamarre), feu Lucie, Jean (Marielle Paradis), Émilie (François Doré), Jacqueline (Constant Plourde), Hélène (Jacques St-Pierre). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Mignault et LaBrie ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du 3e étage Est du Centre d'hébergement Villa-Maria de St-Alexandre pour leur bienveillance et leurs bons soins. Et de façon plus générale au personnel soignant et aux travailleurs sociaux de Rivière-du-Loup et La Pocatière qui ont vu à son bien-être au cours des 5 dernières années. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la