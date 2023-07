FOURNIER, René



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur René Fournier. Il était le fils de feu madame Mona Madden et de feu monsieur Lucien Fournier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera le jeudi 20 juillet 2023 de 17 h à 21 h, à la, de 9 h 30 à 10 h 30, en l'église St-Patrick, 1145, avenue De Salaberry, Québec, (QC) G1R 2V7 ;Il laisse dans le deuil, ses enfants : Robert (Caroline Corbeil), Jean, Simon (Annie Lachance); ainsi que leur mère Agathe Dupuis; ses petits-enfants : Louis-Alexandre (Sarah Smith), Anne-Émilie (Jérémie Bérubé); ainsi que leur mère Marie-Nadine Garneau; Philip (Michelle Creamer), Sarah, Shawn, Édouard et Maria ainsi que leur mère Anouk Alarie; ses frères et sœurs : Martin (feu Marjorie Barribault), Pierre (Lise Bernard) et Andrée; ami de la famille: Husein Pandzic; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Enfant Jésus, plus particulièrement le personnel soignant de l'unité de cardiologie ainsi que le personnel en soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 405-1825, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc), G1J 0H4 (418-525-4385); ainsi que la fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, (Qc), G2J 1B8 (418-682-6387).