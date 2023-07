LEBEL, Marcel



À son domicile de Rimouski le 11 juillet 2023, à l'âge de 80 ans et 9 mois monsieur Marcel Lebel est décédé paisiblement entouré de ses filles, tel qu'il l'a souhaité. Monsieur Lebel était fils de feu monsieur Arcade Lebel et de feu madame Jeannette Lévesque. Ses filles recevront les condoléances le samedi 2 septembre, de 19 h à 21 h 30, ainsi que le dimanche de 9 h à 10 h 15, à laet de là aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski. L'inhumation sera suivie d'un goûter animé à la salle de réception du mausolée Élisabeth-Turgeon. Il laisse dans le deuil ses filles : Judith (Jean-Nicolas Lacoste) et Marie-Claude, sa soeur Ginette, ses nombreux camarades qui ont travaillé à ses côtés dans ses engagements professionnels et communautaires, ses voisins immédiats de la rue Casault, ses nièces : Josée D'Anjou (Winzer Belotte), Nathalie D'Anjou et Guylaine Thériault (Christian Guérette), ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis-amies. Il était également le frère de feu Francine, feu Mario et de feu Micheline, ainsi que le beau-frère de feu Jean-Guy D'Anjou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec : www.aceq.org, ou à tout autre organisme de la région du Bas-Saint-Laurent. Nous vous remercions pour vos témoignages de sympathie, votre présence et votre soutien. Un remerciement profond s'adresse à son médecin de famille le docteur Jocelyn Morin et à la docteure Chantale Paré, pour leur empathie, leur écoute et leur support. Nous adressons aussi nos remerciements sincères au personnel de l'Hôpital de Rimouski pour l'attention et les bons soins prodigués à notre père ainsi qu'à l'équipe du CLSC pour leur accompagnement.Judith et Marie-ClaudeLa direction des funéraillesa été confiée à la :