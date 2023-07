MARQUIS, Marcelle



Au CHSLD Le Faubourg (Québec), le 28 juin 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marcelle Marquis. Elle était la fille de feu madame Gilberte Tassé et de feu monsieur Zéphirin Marquis. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Danièle Raymond), ses petits-enfants : Laetitia, Étienne, Mariannick (Vincent), Edward, Jean-Raphaël et Mérédith; son arrière-petit-fils Arthur. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Camille, Andrée (Raymond Blais), Pierre (Lise Bilodeau), feu Olier, Renée, Émile (Françoise Martel) et feu Réal (Alice Gaumond), ainsi que plusieurs autres parents, ami(e)s : dont Dyane, Lucie, Françoise, Maude, Clarisse, Arlene, Rita, Francine, Rachel, Julien, Huguette, Lise, Cécile, Gislain et Louise. Elle est allée rejoindre son fils Serge. La famille tient à remercier le personnel du CHLSD Le Faubourg pour les bons soins prodigués. En guise de sympathie, des dons à la Fondation Dr Julien (pédiatrie sociale) seraient grandement appréciés. Site Web : https://fondationdrjulien.org]